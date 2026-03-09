Генменеджер «Вашингтона»: «Нам нужно усилиться, но рынок свободных агентов будет скуден. Надо иметь капитал для обмена, если летом появится подходящая сделка»
Генеральный менеджер «Вашингтона» Крис Патрик рассказал о планах клуба по усилению состава на следующий сезон.
В текущем регулярном чемпионате НХЛ «Кэпиталс» идут на 12-м месте в Восточной конференции. Год назад клуб стал первым на Востоке.
«Нам нужно усилиться, но рынок свободных агентов будет скуден этим летом – многие хорошие игроки переподписали контракты со своими командами. Поэтому придется действовать по-другому, а именно – иметь капитал для обмена – будь то проспекты или драфт-пики.
Сейчас у нас есть пики, чтобы что-то сделать, если появится подходящая сделка. Я не знаю, появится ли она, но нам нужно попытаться добавить в состав сильных игроков этим летом, и пики помогут в этом», – сказал Патрик.
Генменеджер «Вашингтона» об обменах Карлсона и Дауда: «Отличные игроки, но им уже за 30. Нужно передать эстафету молодым в какой-то момент»
На обещал с три короба, и ничего не сделал.