  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Назаров о КХЛ: «К ярким дракам начали относиться с пониманием – это часть хоккея. В поединках опасен не тот, кто много говорит, а тот, кто уверенно на тебя смотрит»
1

Назаров о КХЛ: «К ярким дракам начали относиться с пониманием – это часть хоккея. В поединках опасен не тот, кто много говорит, а тот, кто уверенно на тебя смотрит»

Назаров о КХЛ: к ярким дракам начали относиться с пониманием.

Бывший главный тренер клубов FONBET КХЛ Андрей Назаров заявил, что в лиге стали с пониманием относиться к дракам. 

«Радует, что КХЛ продолжают активно и качественно показывать по федеральному спортивному телевидению, как и положено для главной хоккейной лиги Европы.

С пониманием начали относиться и к ярким дракам, ведь они тоже являются частью хоккея. В таких поединках важно понимать, опасен не тот, кто много говорит и смеется, а тот, кто на тебя уверенно и внимательно смотрит.

Хочется, чтобы концовка чемпионата получилась интересной, а в плей-офф было побольше принципиальных противостояний», – сказал Назаров.

Назаров о драке «Амура» с «Нефтехимиком» во время рукопожатий: «Поезд в плей-офф постепенно уходит. «Амуру» нужно выжимать максимум»
 

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
logoАндрей Назаров
logoКХЛ
logoЧемпионат.com
драки
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Назаров так и не стал настоящим тренером, хоть и хоккейный человек
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Назаров о драке «Амура» с «Нефтехимиком» во время рукопожатий: «Поезд в плей-офф постепенно уходит. «Амуру» нужно выжимать максимум, но «Сибирь» не собирается их пропускать»
4 марта, 08:59
Назаров о КХЛ: «Несмотря на сложную мировую обстановку, хоккею в России уделяют много времени – это радует. Нужно продолжать двигаться в выбранном направлении»
2 марта, 10:59
Дементьев о сборной: «Нужен тренер из НХЛ – у нас там Брылин и Гончар. Может, кто из КХЛ туда шагнет – Ротенберг, Ларионов, Разин, Воробьев, Козырев, Назаров»
26 февраля, 09:29
Рекомендуем
Главные новости
Владислав Третьяк: «Сейчас подаем бумаги, чтобы нас включили в календарь IIHF. Если нет – будем судиться, пора действовать. У них один аргумент – безопасность. У нас самое безопасное место»
12 минут назад
КХЛ. «Адмирал» проиграл «Барысу»
23 минуты назад
Минспорта и ФХР готовят иск в CAS о допуске российских хоккеистов, заявил Дегтярев: «Уверен, исход будет положительным. Будем двигаться проактивно»
30 минут назад
Аркадий Ротенберг о переизбрании Третьяка: «Результаты все положительные. Все идет к тому, что будем выступать на международных турнирах под флагом и гимном»
48 минут назад
Третьяк о переизбрании президентом ФХР: «Первая задача – вернуться в международную хоккейную семью. Как сказал президент, нам нужны победы, нужно объединять россиян»
сегодня, 10:46
Денис Архипов: «Раньше я прилетал в Америку и понимал, что я в другой, более развитой стране. Сейчас в США будто жизнь стала хуже»
сегодня, 10:18
73-летнего Третьяка переизбрали на пост президента ФХР. Он был единственным кандидатом
сегодня, 10:05
Фетисов на заседании Госдумы по Байкалу: «Сколько вырублено леса, как произвели захват береговой линии, мы понимаем ущерб? Куда обращаться гражданам, которые видят беззаконие?»
сегодня, 09:55
Ротенберг об РПЛ: «Много интересных тренеров, всем желаю успехов, особенно Гусеву. Как московский динамовец, общаюсь с ним чаще, чем с другими»
сегодня, 09:25
Защитник «Авангарда» Чеккони: «Метро в Нью-Йорке отвратительное, московское лучше, намного чище и безопаснее. Красивые станции с декором, все продумано до мелочей»
сегодня, 09:06
Ко всем новостям
Последние новости
Форвард «Адмирала» Олсон о «Металлурге»: «Из всех команд выделю Магнитогорск. У них какое-то невероятное нападение, их умение забивать голы впечатлило»
2 минуты назад
Быков о желании Ротенберга пройти стажировку в НХЛ: «Перенимать опыт и технологии в хоккее – значит иметь возможность сравнивать свои наработки, идти в ногу с развитием мировой индустрии»
сегодня, 10:34
Защитник «Авангарда» Чеккони о холодце: «Мясное желе – это ужасно. Больше не буду его есть»
сегодня, 07:57
Николай Коваленко: «ЦСКА без разницы, на каком месте закончим регулярку. В плей-офф все соперники достойные»
сегодня, 07:19
Форвард СКА Поляков про 1000 матчей Плотникова в КХЛ: «Легенда, дошел до такого возраста в такой хорошей форме. Терминатор»
сегодня, 07:02
Защитник «Авангарда» Чеккони о Ги Буше: «Сильный и страстный, заботится о нас. Нравятся тренеры, которые говорят все как есть»
сегодня, 06:28
Светлов о победе «Металлурга» в Кубке Континента: «Самая современная и ровная по составу команда КХЛ. Единственные, кто не проигрывал в основное время дважды кряду»
сегодня, 06:02
Козырев о 3:1 с «Ладой»: «Северсталь» контролировала игру. В концовке сыграли на результат, надежно»
сегодня, 05:15
Ги Буше: «К концу регулярного чемпионата все немного подустали, мыслями уже в плей-офф»
сегодня, 03:34
Мичков без очков в матче с «Вашингтоном»: 0 бросков за 12:46. У форварда «Флайерс» 16+17 в 63 играх сезона
сегодня, 03:03
Рекомендуем