Назаров о КХЛ: «К ярким дракам начали относиться с пониманием – это часть хоккея. В поединках опасен не тот, кто много говорит, а тот, кто уверенно на тебя смотрит»

Назаров о КХЛ: к ярким дракам начали относиться с пониманием.

Бывший главный тренер клубов FONBET КХЛ Андрей Назаров заявил, что в лиге стали с пониманием относиться к дракам.

«Радует, что КХЛ продолжают активно и качественно показывать по федеральному спортивному телевидению, как и положено для главной хоккейной лиги Европы.

С пониманием начали относиться и к ярким дракам, ведь они тоже являются частью хоккея. В таких поединках важно понимать, опасен не тот, кто много говорит и смеется, а тот, кто на тебя уверенно и внимательно смотрит.

Хочется, чтобы концовка чемпионата получилась интересной, а в плей-офф было побольше принципиальных противостояний», – сказал Назаров.

