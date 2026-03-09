Кадри об обмене в «Колорадо» из «Калгари»: «Я едва не пробил головой потолок – был так взволнован»

Кадри об обмене в «Колорадо» из «Калгари»: я едва не пробил головой потолок.

35-летний нападающий Назем Кадри прокомментировал обмен из «Калгари» в «Колорадо ». Форвард уже выступал за «Эвеланш» с 2019 по 2022 год, став обладателем Кубка Стэнли-2022.

«Не думал, что что-то произойдет. Мне позвонили уже после окончания дедлайна: сначала я думал, что останусь, а потом мне сказали, что я переезжаю в Денвер. Я едва не пробил головой потолок – был так взволнован.

Мне действительно нравилось в «Калгари », я испытывал огромное уважение к городу, команде и организации. Чувствую, что это было взаимно.

Мы вели открытые и честные дискуссии. В современной лиге это искусство слегка утрачено. Я безмерно горд тем, что был в «Флэймс», и тем, что в руководстве работают такие замечательные люди», – сказал Кадри.

