Плотников, Кин и Галкин – игроки недели в КХЛ. Севастьян Соколов – лучший новичок
Сергей Плотников, Джоуи Кин и Владимир Галкин – игроки недели в КХЛ.
КХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.
Вратарем недели стал Владимир Галкин из «Автомобилиста». Он отразил 98,3% бросков в двух матчах при коэффициенте надежности 0,5.
Защитником недели назван Джоуи Кин. У игрока «Спартака» 6 (2+4) очков за 3 игры при полезности «плюс 3».
Лучшим нападающим стал Сергей Плотников из СКА. Форвард набрал 5 (3+2) очков за 3 матча.
Новичком недели назван 19-летний нападающий «Нефтехимика» Севастьян Соколов. На его счету 3 (2+1) очка в 3 матчах FONBET КХЛ.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем