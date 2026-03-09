Плотников, Кин и Галкин – игроки недели в КХЛ. Севастьян Соколов – лучший новичок

Сергей Плотников, Джоуи Кин и Владимир Галкин – игроки недели в КХЛ.

КХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Вратарем недели стал Владимир Галкин из «Автомобилиста». Он отразил 98,3% бросков в двух матчах при коэффициенте надежности 0,5.

Защитником недели назван Джоуи Кин . У игрока «Спартака» 6 (2+4) очков за 3 игры при полезности «плюс 3».

Лучшим нападающим стал Сергей Плотников из СКА. Форвард набрал 5 (3+2) очков за 3 матча.

Новичком недели назван 19-летний нападающий «Нефтехимика» Севастьян Соколов . На его счету 3 (2+1) очка в 3 матчах FONBET КХЛ.