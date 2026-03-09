Пыленков о 8-м месте «Динамо» на Западе: «А что, «Локомотив» надо бояться? Серия плей-офф начинается с 0:0, а там посмотрим»

Защитник «Динамо» Пыленков о 8-м месте на Западе: плей-офф начинается с 0:0.

Защитник «Динамо » Даниил Пыленков поделился мнением о положении команды в турнирной таблице FONBET чемпионата КХЛ.

Бело-голубые занимают восьмое место, отставая от топ-4 на пять очков при двух играх в запасе. Клуб может сыграть с «Локомотивом » в первом раунде плей-офф, если останется на нынешней позиции.

– Учитывая близость «Динамо» к четвертому месту в Западной конференции, у вас есть цель финишировать в топ-4 по итогам регулярного чемпионата, чтобы получить в первом раунде плей-офф преимущество своей площадки?

– Мы пока не смотрим на плей-офф, потому что у нас в Западной конференции сложно что-то предугадывать. И мы не будем подгадывать соперника. Выйдем на того, на кого выйдем. Поэтому выходим в данный момент, просто чтобы побеждать в каждой игре.

– Нет даже обязательной цели избежать восьмого места и не попасть в первом раунде на лидирующий с отрывом на Западе ярославский «Локомотив»?

– А что, «Локомотив» надо бояться? В плей-офф серия начинается с 0:0, а там посмотрим.

– Не смущает даже то, что опустились на восьмое место после двух поражений?

– Да, мы восьмые. Но выходим и играем на победу. Да, не довели матч против СКА до победы, позволив ему сравнять счет в концовке основного времени. Но теперь сделаем все, чтобы выиграть в оставшихся матчах регулярки и подняться как можно выше, – сказал Пыленков.

Пыленков побил рекорд «Динамо» для защитников по очкам за одну регулярку КХЛ