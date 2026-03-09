  • Спортс
  • Пыленков о 8-м месте «Динамо» на Западе: «А что, «Локомотив» надо бояться? Серия плей-офф начинается с 0:0, а там посмотрим»
7

Защитник «Динамо» Пыленков о 8-м месте на Западе: плей-офф начинается с 0:0.

Защитник «Динамо» Даниил Пыленков поделился мнением о положении команды в турнирной таблице FONBET чемпионата КХЛ.

Бело-голубые занимают восьмое место, отставая от топ-4 на пять очков при двух играх в запасе. Клуб может сыграть с «Локомотивом» в первом раунде плей-офф, если останется на нынешней позиции.

– Учитывая близость «Динамо» к четвертому месту в Западной конференции, у вас есть цель финишировать в топ-4 по итогам регулярного чемпионата, чтобы получить в первом раунде плей-офф преимущество своей площадки?

– Мы пока не смотрим на плей-офф, потому что у нас в Западной конференции сложно что-то предугадывать. И мы не будем подгадывать соперника. Выйдем на того, на кого выйдем. Поэтому выходим в данный момент, просто чтобы побеждать в каждой игре.

– Нет даже обязательной цели избежать восьмого места и не попасть в первом раунде на лидирующий с отрывом на Западе ярославский «Локомотив»?

– А что, «Локомотив» надо бояться? В плей-офф серия начинается с 0:0, а там посмотрим.

– Не смущает даже то, что опустились на восьмое место после двух поражений?

– Да, мы восьмые. Но выходим и играем на победу. Да, не довели матч против СКА до победы, позволив ему сравнять счет в концовке основного времени. Но теперь сделаем все, чтобы выиграть в оставшихся матчах регулярки и подняться как можно выше, – сказал Пыленков.

Пыленков побил рекорд «Динамо» для защитников по очкам за одну регулярку КХЛ

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Известия»
7 комментариев
Начинает с 0-0,заканчивается 0-4.
Ответ Сидни Кросби 2
Начинает с 0-0,заканчивается 0-4.
Это олени точно в первом раунде отлетят!😂
Там и смотреть нечего судя по тому как Вы сейчас играете в первом раунде для Вас всё и закончится...
Ответ Владимир Никаноров
Там и смотреть нечего судя по тому как Вы сейчас играете в первом раунде для Вас всё и закончится...
Володь, а в чём Пыленков неправ? Кого мы в этом сезоне не обыгрывали? Так что за ранее кому-то проигрывать не собираемся.
Бело-голубые начинают и проигрывают)))
С Ярославлем у любой московской команды или СКА будет максимум 2-4.
Локо скучная команда,немкакмава у Хартли в свое время. Но сшитая по его лекалам. Они просто гнут свою линию. Добавим сверхнадежного вратаря,жесткость,драйв и несколько вариантов ведения игры. Тотальный хоккей канадский в симбиозе с нашими традициями. Нет шансов ни у еого против них-слишком крепко сшиты,при этом и состав не особо звездный даже по меркам кхл.
Так что Пыленков неправ. Игрпть с ними млжно. Но серию не выиграешь. Физухи ге хватит. С моим любимым динамо? 4-2. Но мне хоккей локо не нравится. Ава симпатичнее.
