Экс-директор «Трактора» о Ливо: «Своеобразный человек. Мне кажется, он думает, что КХЛ – низкосортная лига. Возможность заработать, где не надо особо напрягаться»

Баландин о Ливо: думает, что КХЛ – низкосортная лига.

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин поделился мнением об игре нападающих челябинской команды в текущем сезоне FONBET КХЛ.

«Виталий Кравцов играет все хуже и хуже, в концовке чемпионата его уже совсем не видно. При Бенуа Гру он играл намного эффективнее.

В то же время лучше на площадке стал выглядеть Василий Глотов . Как я и говорил, ему нужно было больше доверять. От таких опытных бойцов, как он, Кадейкин и Светлаков , многое будет зависеть в плей-офф. К сожалению, только ярких молодых звездочек в команде нет.

У Джоша Ливо были и плохие матчи, и хорошие. Хотя даже без предсезонки он оказался по результативности лучше всех других нападающих команды. Ливо – своеобразный человек. Мне кажется, что он думает, что КХЛ – низкосортная лига.

Он уверен, что в любом случае забьет 20 голов за сезон. Относится к лиге как к возможности заработать, где особо напрягаться не надо. Неслучайно у него был конфликт в Уфе в прошлом сезоне. Хотя что говорить – игрок он хороший и может забивать с любых позиций», – утверждает Баландин.

В этом регулярном чемпионате Ливо провел 58 матчей, в которых набрал 58 (25+33) очков при полезности «плюс 9». Он лучший снайпер и бомбардир «Трактора ».