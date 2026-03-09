  • Спортс
  • Экс-директор «Трактора» о Ливо: «Своеобразный человек. Мне кажется, он думает, что КХЛ – низкосортная лига. Возможность заработать, где не надо особо напрягаться»
Экс-директор «Трактора» о Ливо: «Своеобразный человек. Мне кажется, он думает, что КХЛ – низкосортная лига. Возможность заработать, где не надо особо напрягаться»

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин поделился мнением об игре нападающих челябинской команды в текущем сезоне FONBET КХЛ.

«Виталий Кравцов играет все хуже и хуже, в концовке чемпионата его уже совсем не видно. При Бенуа Гру он играл намного эффективнее.

В то же время лучше на площадке стал выглядеть Василий Глотов. Как я и говорил, ему нужно было больше доверять. От таких опытных бойцов, как он, Кадейкин и Светлаков, многое будет зависеть в плей-офф. К сожалению, только ярких молодых звездочек в команде нет.

У Джоша Ливо были и плохие матчи, и хорошие. Хотя даже без предсезонки он оказался по результативности лучше всех других нападающих команды. Ливо – своеобразный человек. Мне кажется, что он думает, что КХЛ – низкосортная лига.

Он уверен, что в любом случае забьет 20 голов за сезон. Относится к лиге как к возможности заработать, где особо напрягаться не надо. Неслучайно у него был конфликт в Уфе в прошлом сезоне. Хотя что говорить – игрок он хороший и может забивать с любых позиций», – утверждает Баландин.

В этом регулярном чемпионате Ливо провел 58 матчей, в которых набрал 58 (25+33) очков при полезности «плюс 9». Он лучший снайпер и бомбардир «Трактора».

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну если человек приезжает из АХЛ и "особо не напрягаясь" входит в топ бомбардиров в каждой из команд, где играет, то может он не так уж и неправ?))
Ответ frol92
Ну если человек приезжает из АХЛ и "особо не напрягаясь" входит в топ бомбардиров в каждой из команд, где играет, то может он не так уж и неправ?))
Пусть Кхл кинет Вызов АХЛ а уж потом на НХЛ прет) Распиаренная лига это кхл
Ответ frol92
Ну если человек приезжает из АХЛ и "особо не напрягаясь" входит в топ бомбардиров в каждой из команд, где играет, то может он не так уж и неправ?))
Он всё-таки и в НХЛ много сезонов провёл. Но не смог стать стабильным игроком основы клуба НХЛ, хоть талант и есть. Видимо, действительно, не любит напрягаться.
В чём не прав Ливо? Ему есть с чем сравнивать
Ответ Ми Ша
В чём не прав Ливо? Ему есть с чем сравнивать
Не прав в том, что не выкладывается. Чем он считает лигу - его дело. К тому же мы этого не знаем - это догадки Баландина, так что тут нельзя сказать прав он или не прав. Но вот усердия мог бы прикладывать и побольше. Может, в НХЛ бы заиграл.
Ответ Ми Ша
В чём не прав Ливо? Ему есть с чем сравнивать
Не в чем не прав. Был бы прав, был бы суперзвещдой. А так один ищ всез и все.
а Ливо зачем еще приехал то? Полюбоваться Челябинском? Такой смешной)
Кто такой Андрей Баландин? Это стопроцентный диванный эксперт, не имеющий никакой информации о том, чем живет команда, какие отношения возникают внутри. Он и к Трактору сам по себе имеет очень опосредованное отношение. Из клуба он сбежал по молодости, отыграв за армейскую команду остался в Свердловске в Автомобилисте. Потом в Тракторе отыграл 3 сезона и снова начались гастроли за деньгами ( не упрекаю, время такое было). В сезоне 2005/06 был директором ХК Трактор. На этом его административная деятельность прекратилась. То есть 20 лет человек профессионально не связан с хоккеем, по причине полной невостребованности, и все продолжает давать какие-то «умные» комментарии. Даже здесь в чате комментарии бывают толковее и интереснее. Кто вообще интересуется его мнением и выкладывает его, мне не понятно. Лучше спросить у действующих охранников арены Трактор или уборщиц, они бы выдали более интересный материал.
Баландину тут было лучше вообще помолчать.
Баланда опять с опохмелом перебрал.
Жалко что Ливо о Баландине вообще никак не думает)))
Все против Баландина. А я вот разделяю его точку зрения. Ведь Виталик и вправду незаметен в последних играх. Джош напоминает мне Бурдасова. Тоже забивает, но движения нет, часто косячит.
Ливо уже больше 20-ти забил. Похоже Баландин против Корешкова роет. Иначе эти набросы непонятны. И что плохого, если хоккеист пытается заработать? В НХЛ россияне тоже торгуются за свои контракты. Что не так?
