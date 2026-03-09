Ги Буше о поражении от «Сибири»: «С ней всегда тяжело играть. «Авангард» сражался, было много моментов, но не удалось их реализовать. Нужно было проще и грамотнее действовать»

Ги Буше высказался о поражении от «Сибири».

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше подвел итоги игры с «Сибирью» в регулярном сезоне FONBET КХЛ (1:2 Б).

– Наши ребята сражались, игра соответствовала нашим ожиданиям. Соперник борется за плей‑офф. С «Сибирью» всегда тяжело играть. У нас было немного выходов с численным преимуществом, была плотная борьба. Мы создали большое количество моментов, но, к сожалению, их не удалось реализовать, слишком много бросков потратили впустую. Нужно было проще и грамотнее действовать.

Но мы боролись хорошо, у нас был достаточный уровень боевитости. Мы были готовы к матчу, боролись, но не хватило одного гола.

– В последних 27 попытках реализовать большинство у вас только три шайбы. Как это прокомментируете?

– Мы то не попадаем по воротам, то блокируют наши броски. Шансов у нас огромное количество, мы создаем убойные моменты, но шайба не залетает.

– Почему Волков выходил с большим количеством разных партнеров?

– Он только вернулся после повреждения, смотрим, в какое звено он лучше впишется. Мы очень рады, что Волков вновь с нами. Это классный игрок, который несет остроту воротам соперника, много борется в углах и на пятаке, – сказал Буше.