Ги Буше о поражении от «Сибири»: «С ней всегда тяжело играть. «Авангард» сражался, было много моментов, но не удалось их реализовать. Нужно было проще и грамотнее действовать»
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше подвел итоги игры с «Сибирью» в регулярном сезоне FONBET КХЛ (1:2 Б).
– Наши ребята сражались, игра соответствовала нашим ожиданиям. Соперник борется за плей‑офф. С «Сибирью» всегда тяжело играть. У нас было немного выходов с численным преимуществом, была плотная борьба. Мы создали большое количество моментов, но, к сожалению, их не удалось реализовать, слишком много бросков потратили впустую. Нужно было проще и грамотнее действовать.
Но мы боролись хорошо, у нас был достаточный уровень боевитости. Мы были готовы к матчу, боролись, но не хватило одного гола.
– В последних 27 попытках реализовать большинство у вас только три шайбы. Как это прокомментируете?
– Мы то не попадаем по воротам, то блокируют наши броски. Шансов у нас огромное количество, мы создаем убойные моменты, но шайба не залетает.
– Почему Волков выходил с большим количеством разных партнеров?
– Он только вернулся после повреждения, смотрим, в какое звено он лучше впишется. Мы очень рады, что Волков вновь с нами. Это классный игрок, который несет остроту воротам соперника, много борется в углах и на пятаке, – сказал Буше.
В целом, игра уровня предсезонки, о чём говорит отсутствие удалений, не считая небольшой потасовки в конце. Большинство разладилось, 4 на 3 свелось к перепасовке и парочке неопасных бросков.
Ладно, в целом, хоть и неприятно в очередной раз смотреть невыразительный домашний матч, но ничего страшного. Единственное, при всём огромном уважении, но начинают надоедать бесконечные броски Шарипзянова. Понятно, что рекорд рядом, но всему должен быть какой-то разумный предел.