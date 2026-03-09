  • Спортс
  Дмитрий Губерниев: «Овечкин способен играть в НХЛ еще несколько лет. Рекорд Гретцки не должен быть самоцелью – нужно приносить пользу в борьбе за Кубок Стэнли»
27

Дмитрий Губерниев: «Овечкин способен играть в НХЛ еще несколько лет. Рекорд Гретцки не должен быть самоцелью – нужно приносить пользу в борьбе за Кубок Стэнли»

Дмитрий Губерниев: Овечкин способен играть в НХЛ еще несколько лет.

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Александр Овечкин может играть в НХЛ еще несколько сезонов.

40-летний капитан «Вашингтона» проводит последний год по действующему контракту. На его счету 50 (24+26) очков в 64 матчах текущего регулярного чемпионата.

«Может, он останется в «Вашингтоне» или уедет в другой город. Овечкин не пропадет. Он способен еще несколько лет играть в НХЛ.

Рекорд Гретцки не должен быть самоцелью, нужно чувствовать в себе силы и приносить пользу команде в борьбе за Кубок Стэнли. Но я в Саше уверен, за него не стоит переживать», – сказал Губерниев.

Напомним, на счету Овечкина 998 шайб в НХЛ с учетом плей-офф, у Гретцки – 1016.

Быков об Овечкине и рекорде Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф: «Александр стремится к этому, и он этого добьется. В этом сезоне или следующем – не так важно»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
27 комментариев
Дима, ты зачем несёшь этот бред? Играть в НХЛ, это тебе не с палками по парку разгуливать, и не Вяльбе плющить в СМИ. Не будь кретином.
Ответ Melnikov1968
Дима, ты зачем несёшь этот бред? Играть в НХЛ, это тебе не с палками по парку разгуливать, и не Вяльбе плющить в СМИ. Не будь кретином.
Как он может не быть кретином, когда он кретин.
Ответ Амфитрион
Как он может не быть кретином, когда он кретин.
Например, что-то узнать о кретинизме:).
Овечкину 40 лет. Надо уходить из спорта на высокой ноте пока его болельщики любят. Потом будет поздно.Как обучно потом польётся грязь и всякая чушь.
Ответ Федор Мокрушин
Овечкину 40 лет. Надо уходить из спорта на высокой ноте пока его болельщики любят. Потом будет поздно.Как обучно потом польётся грязь и всякая чушь.
осталось 18 голов до рекорда Гретцки, уйдет не побив будет жалеть. Поэтому надо играть до талого, ещё один сезончик точно.
Ответ dalmolchun
осталось 18 голов до рекорда Гретцки, уйдет не побив будет жалеть. Поэтому надо играть до талого, ещё один сезончик точно.
А он нужен команде? Укатали сивку крутые горки, пора на покой
По моему пора завязывать с НХЛ
Да чё там несеолько лет...). Маштабней мыслить надо Дима). Овечкин способен, начать всё с нуля и побить свойже собственный рекорд!☝️ Вот настоящая задача и сопостовимая величию цель!🤭🤣
Ответ ВИхрь
Да чё там несеолько лет...). Маштабней мыслить надо Дима). Овечкин способен, начать всё с нуля и побить свойже собственный рекорд!☝️ Вот настоящая задача и сопостовимая величию цель!🤭🤣
Овечкин даже способен сыграть ещё на двух Олимпиадах, и обе выиграть. И стать, как мама, двукратным олимпиоником!
Не может приносить пользу, не выходит вашик в кубок стэнли
Губерниев, вам нужен Овечкин , что бы о нём писать и говорить "примазавшись "- поэтому и советуешь ему играть до ста лет ! !
какой кубок без глубины состава?
а хорошей обороны?
при всём уважении и любви к Вашингтону - сейчас у них с этими компонентами огромные проблемы
какой там нахрен кубок? В команде перестройка, этот сезон уже «отпустили». Овечкину осталось играть только ради рекордов
В связи с увеличением пенсионного возраста, Овечкин будет играть в НХЛ до 65 лет
