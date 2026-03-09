Дмитрий Губерниев: «Овечкин способен играть в НХЛ еще несколько лет. Рекорд Гретцки не должен быть самоцелью – нужно приносить пользу в борьбе за Кубок Стэнли»
Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Александр Овечкин может играть в НХЛ еще несколько сезонов.
40-летний капитан «Вашингтона» проводит последний год по действующему контракту. На его счету 50 (24+26) очков в 64 матчах текущего регулярного чемпионата.
«Может, он останется в «Вашингтоне» или уедет в другой город. Овечкин не пропадет. Он способен еще несколько лет играть в НХЛ.
Рекорд Гретцки не должен быть самоцелью, нужно чувствовать в себе силы и приносить пользу команде в борьбе за Кубок Стэнли. Но я в Саше уверен, за него не стоит переживать», – сказал Губерниев.
Напомним, на счету Овечкина 998 шайб в НХЛ с учетом плей-офф, у Гретцки – 1016.
Быков об Овечкине и рекорде Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф: «Александр стремится к этому, и он этого добьется. В этом сезоне или следующем – не так важно»
а хорошей обороны?
при всём уважении и любви к Вашингтону - сейчас у них с этими компонентами огромные проблемы