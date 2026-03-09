«Сибирь» одолела «Авангард» по буллитам – 2:1. Отрыв от «Амура» в борьбе за 8-е место на Востоке – 5 очков

«Сибирь» одолела «Авангард» по буллитам в матче FONBET КХЛ.

«Сибирь » оказалась сильнее «Авангарда » в серии буллитов гостевого матча FONBET чемпионата КХЛ (2:1 Б). Решающий бросок реализовал Михаил Абрамов .

«Авангард» занимает второе место в Восточной конференции, имея в активе 91 балл после 64 матчей.

«Сибирь» идет восьмой на Востоке, набрав 62 очка за 64 игры. Отрыв от «Амура», идущего девятым, составляет пять очков при одной игре в запасе у хабаровчан.

Следующий матч «Авангард» проведет дома 11 марта с «Торпедо», «Сибирь» примет «Металлург» 13 марта.