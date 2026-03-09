«Сибирь» одолела «Авангард» по буллитам – 2:1. Отрыв от «Амура» в борьбе за 8-е место на Востоке – 5 очков
«Сибирь» одолела «Авангард» по буллитам в матче FONBET КХЛ.
«Сибирь» оказалась сильнее «Авангарда» в серии буллитов гостевого матча FONBET чемпионата КХЛ (2:1 Б). Решающий бросок реализовал Михаил Абрамов.
«Авангард» занимает второе место в Восточной конференции, имея в активе 91 балл после 64 матчей.
«Сибирь» идет восьмой на Востоке, набрав 62 очка за 64 игры. Отрыв от «Амура», идущего девятым, составляет пять очков при одной игре в запасе у хабаровчан.
Следующий матч «Авангард» проведет дома 11 марта с «Торпедо», «Сибирь» примет «Металлург» 13 марта.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
34 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
По-моему - шайба была в воротах. У Красоткина в момент только основной блок щитка был чуть за красной. Но шайба была явно не там. Когда вставал он хитро её переместил. Не поверю что он на нее никак не воздействовал, это просто невозможно
Не знаю, как Анисимов будет разъяснять этот момент в судейской, но как минимум, нужно было дать переиграть буллит