  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Сибирь» одолела «Авангард» по буллитам – 2:1. Отрыв от «Амура» в борьбе за 8-е место на Востоке – 5 очков
34

«Сибирь» одолела «Авангард» по буллитам – 2:1. Отрыв от «Амура» в борьбе за 8-е место на Востоке – 5 очков

«Сибирь» одолела «Авангард» по буллитам в матче FONBET КХЛ.

«Сибирь» оказалась сильнее «Авангарда» в серии буллитов гостевого матча FONBET чемпионата КХЛ (2:1 Б). Решающий бросок реализовал Михаил Абрамов.

«Авангард» занимает второе место в Восточной конференции, имея в активе 91 балл после 64 матчей.

«Сибирь» идет восьмой на Востоке, набрав 62 очка за 64 игры. Отрыв от «Амура», идущего девятым, составляет пять очков при одной игре в запасе у хабаровчан.

Следующий матч «Авангард» проведет дома 11 марта с «Торпедо», «Сибирь» примет «Металлург» 13 марта.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
logoСибирь
logoАвангард
logoКХЛ
logoМихаил Абрамов
logoАмур
34 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Парни молодцы. Всех-всех с трудовой победой👍👍👍
Ну красавцы! Важнейшая победа
Странный булит. Если не видели что пересекла... А где факт что она не пересекла? По-моему перебивать надо такие, либо детально смотреть прям.
По-моему - шайба была в воротах. У Красоткина в момент только основной блок щитка был чуть за красной. Но шайба была явно не там. Когда вставал он хитро её переместил. Не поверю что он на нее никак не воздействовал, это просто невозможно
Ответ noyneim
Странный булит. Если не видели что пересекла... А где факт что она не пересекла? По-моему перебивать надо такие, либо детально смотреть прям. По-моему - шайба была в воротах. У Красоткина в момент только основной блок щитка был чуть за красной. Но шайба была явно не там. Когда вставал он хитро её переместил. Не поверю что он на нее никак не воздействовал, это просто невозможно
Вспомните прошлогодний ПО, когда Салават незаслуженно выиграл у Сибири .
Ответ noyneim
Странный булит. Если не видели что пересекла... А где факт что она не пересекла? По-моему перебивать надо такие, либо детально смотреть прям. По-моему - шайба была в воротах. У Красоткина в момент только основной блок щитка был чуть за красной. Но шайба была явно не там. Когда вставал он хитро её переместил. Не поверю что он на нее никак не воздействовал, это просто невозможно
Если нет кадра где видно что шайба полностью пересекла линию ворот гол не засчитывается Когда Красоткин поднялся шайба цеплялась за линию Значит гола не было
Сибирь заслужила победу. а то что по буллитам победа это уже никого не волнует. а сколько блоков было? на это вы смотрите? с победой Сибирь!!!
Очень важные три очка) спасибо соседям за игру)
Ответ Roma
Очень важные три очка) спасибо соседям за игру)
Два очка
Сибирь с победой и всех болельщиков НОВОСИБИРСКА! КРАСОТКИН КРАСАВА!
Всем понятно, что кипер вывез шайбу из ворот, кроме судей…
Не знаю, как Анисимов будет разъяснять этот момент в судейской, но как минимум, нужно было дать переиграть буллит
Я понимаю что Сибири нужны очки,так как их догоняет Амур. Но , Авангард то почему их раздаёт , Сочи проиграли ,Сибири проиграли,так и будет проигрывать все оставшиеся матчи раздавая всем очки ,ведь мы в плей офф зашли и нам не надо больше не чего пусть другие берут,. Да и в плей-офф так же сыграют проигрывая всем.До чего ВЫ жалкие .
Ответ кот16
Я понимаю что Сибири нужны очки,так как их догоняет Амур. Но , Авангард то почему их раздаёт , Сочи проиграли ,Сибири проиграли,так и будет проигрывать все оставшиеся матчи раздавая всем очки ,ведь мы в плей офф зашли и нам не надо больше не чего пусть другие берут,. Да и в плей-офф так же сыграют проигрывая всем.До чего ВЫ жалкие .
я матч не смотрел,Авангард бы сходу объявил мы жопу рвать не будем,чтоб болельщики другие развлечения нашли.
Ответ кот16
Я понимаю что Сибири нужны очки,так как их догоняет Амур. Но , Авангард то почему их раздаёт , Сочи проиграли ,Сибири проиграли,так и будет проигрывать все оставшиеся матчи раздавая всем очки ,ведь мы в плей офф зашли и нам не надо больше не чего пусть другие берут,. Да и в плей-офф так же сыграют проигрывая всем.До чего ВЫ жалкие .
Потому что в хоккее надо разбираться хоть немного, а не эмоциями разбрасываться) Ава сейчас к ПО готовится, а это что?? Ищи, гугли изучай и не уподобляйся "болельщицам" из групп в телеге))
Может быть Авангард проигрывает для того чтобы иметь возможность выбрать себе соперника в 1/8 плей-офф? Все хотят подстроиться под более удобную для себя команду. Безоговорочный отрыв от конкурентов лишает такой возможности
Ответ Ми Ша
Может быть Авангард проигрывает для того чтобы иметь возможность выбрать себе соперника в 1/8 плей-офф? Все хотят подстроиться под более удобную для себя команду. Безоговорочный отрыв от конкурентов лишает такой возможности
Ава проигрывает потому, что перенацелиоась на подготовку к ПО... А этот цикл, как правило начинается с загрузки силовыми упражнениями, так что в оставшийся играх не ждем ни скорости, ни динамики... Сегодня хорошо Серебро сыграл, так бы все закончилось в основное время...
Ответ Игорь Чернов_1116444231
Ава проигрывает потому, что перенацелиоась на подготовку к ПО... А этот цикл, как правило начинается с загрузки силовыми упражнениями, так что в оставшийся играх не ждем ни скорости, ни динамики... Сегодня хорошо Серебро сыграл, так бы все закончилось в основное время...
а когда авангард обыгрывал спартак и цска пару матчей назад, подгототовка к плей-офф еще не началась?
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Владислав Третьяк: «Сейчас подаем бумаги, чтобы нас включили в календарь IIHF. Если нет – будем судиться, пора действовать. У них один аргумент – безопасность. У нас самое безопасное место»
11 минут назад
КХЛ. «Адмирал» проиграл «Барысу»
22 минуты назад
Минспорта и ФХР готовят иск в CAS о допуске российских хоккеистов, заявил Дегтярев: «Уверен, исход будет положительным. Будем двигаться проактивно»
29 минут назад
Аркадий Ротенберг о переизбрании Третьяка: «Результаты все положительные. Все идет к тому, что будем выступать на международных турнирах под флагом и гимном»
47 минут назад
Третьяк о переизбрании президентом ФХР: «Первая задача – вернуться в международную хоккейную семью. Как сказал президент, нам нужны победы, нужно объединять россиян»
сегодня, 10:46
Денис Архипов: «Раньше я прилетал в Америку и понимал, что я в другой, более развитой стране. Сейчас в США будто жизнь стала хуже»
сегодня, 10:18
73-летнего Третьяка переизбрали на пост президента ФХР. Он был единственным кандидатом
сегодня, 10:05
Фетисов на заседании Госдумы по Байкалу: «Сколько вырублено леса, как произвели захват береговой линии, мы понимаем ущерб? Куда обращаться гражданам, которые видят беззаконие?»
сегодня, 09:55
Ротенберг об РПЛ: «Много интересных тренеров, всем желаю успехов, особенно Гусеву. Как московский динамовец, общаюсь с ним чаще, чем с другими»
сегодня, 09:25
Защитник «Авангарда» Чеккони: «Метро в Нью-Йорке отвратительное, московское лучше, намного чище и безопаснее. Красивые станции с декором, все продумано до мелочей»
сегодня, 09:06
Ко всем новостям
Последние новости
Форвард «Адмирала» Олсон о «Металлурге»: «Из всех команд выделю Магнитогорск. У них какое-то невероятное нападение, их умение забивать голы впечатлило»
1 минуту назад
Быков о желании Ротенберга пройти стажировку в НХЛ: «Перенимать опыт и технологии в хоккее – значит иметь возможность сравнивать свои наработки, идти в ногу с развитием мировой индустрии»
сегодня, 10:34
Защитник «Авангарда» Чеккони о холодце: «Мясное желе – это ужасно. Больше не буду его есть»
сегодня, 07:57
Николай Коваленко: «ЦСКА без разницы, на каком месте закончим регулярку. В плей-офф все соперники достойные»
сегодня, 07:19
Форвард СКА Поляков про 1000 матчей Плотникова в КХЛ: «Легенда, дошел до такого возраста в такой хорошей форме. Терминатор»
сегодня, 07:02
Защитник «Авангарда» Чеккони о Ги Буше: «Сильный и страстный, заботится о нас. Нравятся тренеры, которые говорят все как есть»
сегодня, 06:28
Светлов о победе «Металлурга» в Кубке Континента: «Самая современная и ровная по составу команда КХЛ. Единственные, кто не проигрывал в основное время дважды кряду»
сегодня, 06:02
Козырев о 3:1 с «Ладой»: «Северсталь» контролировала игру. В концовке сыграли на результат, надежно»
сегодня, 05:15
Ги Буше: «К концу регулярного чемпионата все немного подустали, мыслями уже в плей-офф»
сегодня, 03:34
Мичков без очков в матче с «Вашингтоном»: 0 бросков за 12:46. У форварда «Флайерс» 16+17 в 63 играх сезона
сегодня, 03:03
Рекомендуем