  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Быков об Овечкине и рекорде Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф: «Александр стремится к этому, и он этого добьется. В этом сезоне или следующем – не так важно»
5

Быков об Овечкине и рекорде Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф: «Александр стремится к этому, и он этого добьется. В этом сезоне или следующем – не так важно»

Быков об Овечкине и рекорде Гретцки: Александр стремится и добьется этого.

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков оценил шансы Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф.

У 40-летнего капитана «Вашингтона» на счету 998 шайб, у Гретцки – 1016. Текущий сезон – последний для Овечкина по действующему контракту.

«Сможет или нет – это гадание на кофейной гуще. Наши хотелки не могут повлиять на итог. Все будет зависеть от того, как сложатся игры, как будут выступать партнеры и вся команда в целом.

Главное, что Александр стремится к этому, и он этого добьется. А в этом или следующем сезоне – не так важно», – сказал Быков.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ Овечкин набрал 50 (24+26) очков в 64 матчах.

Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона», получив день отдыха. «Кэпиталс» проиграли 3 матча подряд, у Александра 2 очка в 5 встречах

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Впрогнозе»
logoУэйн Гретцки
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
logoВячеслав Быков
logoВашингтон
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
В следующем
Не факт,что будет следующий сезон. Саша деревянный,ему тяжело двигаться,по спортивным меркам он старик. Но дай Бог конечно 🙏
Ответ Любитель Альтернативы
Не факт,что будет следующий сезон. Саша деревянный,ему тяжело двигаться,по спортивным меркам он старик. Но дай Бог конечно 🙏
В смысле деревянный? Он вообще-то первый снайпер в своей команде. Если он уйдет из Вашингтона, кто там тогда забивать будет?
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кучеров набрал 100+ очков в 4-м подряд сезоне НХЛ и побил рекорд Овечкина среди россиян
8 марта, 05:25
Депутат Журова о будущем Овечкина: «Нужно уходить на пике формы. Как в спорте, так и в балете, зрители не прощают, когда профессионал что-то не может выполнить на высоком уровне»
7 марта, 12:33
Каменский об Овечкине и рекорде Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф: «Мы должны болеть за Сашу и радоваться его победам. Для него реально стать единственным рекордсменом»
2 марта, 14:16
Рекомендуем
Главные новости
Владислав Третьяк: «Сейчас подаем бумаги, чтобы нас включили в календарь IIHF. Если нет – будем судиться, пора действовать. У них один аргумент – безопасность. У нас самое безопасное место»
11 минут назад
КХЛ. «Адмирал» проиграл «Барысу»
22 минуты назад
Минспорта и ФХР готовят иск в CAS о допуске российских хоккеистов, заявил Дегтярев: «Уверен, исход будет положительным. Будем двигаться проактивно»
29 минут назад
Аркадий Ротенберг о переизбрании Третьяка: «Результаты все положительные. Все идет к тому, что будем выступать на международных турнирах под флагом и гимном»
47 минут назад
Третьяк о переизбрании президентом ФХР: «Первая задача – вернуться в международную хоккейную семью. Как сказал президент, нам нужны победы, нужно объединять россиян»
сегодня, 10:46
Денис Архипов: «Раньше я прилетал в Америку и понимал, что я в другой, более развитой стране. Сейчас в США будто жизнь стала хуже»
сегодня, 10:18
73-летнего Третьяка переизбрали на пост президента ФХР. Он был единственным кандидатом
сегодня, 10:05
Фетисов на заседании Госдумы по Байкалу: «Сколько вырублено леса, как произвели захват береговой линии, мы понимаем ущерб? Куда обращаться гражданам, которые видят беззаконие?»
сегодня, 09:55
Ротенберг об РПЛ: «Много интересных тренеров, всем желаю успехов, особенно Гусеву. Как московский динамовец, общаюсь с ним чаще, чем с другими»
сегодня, 09:25
Защитник «Авангарда» Чеккони: «Метро в Нью-Йорке отвратительное, московское лучше, намного чище и безопаснее. Красивые станции с декором, все продумано до мелочей»
сегодня, 09:06
Ко всем новостям
Последние новости
Форвард «Адмирала» Олсон о «Металлурге»: «Из всех команд выделю Магнитогорск. У них какое-то невероятное нападение, их умение забивать голы впечатлило»
1 минуту назад
Быков о желании Ротенберга пройти стажировку в НХЛ: «Перенимать опыт и технологии в хоккее – значит иметь возможность сравнивать свои наработки, идти в ногу с развитием мировой индустрии»
сегодня, 10:34
Защитник «Авангарда» Чеккони о холодце: «Мясное желе – это ужасно. Больше не буду его есть»
сегодня, 07:57
Николай Коваленко: «ЦСКА без разницы, на каком месте закончим регулярку. В плей-офф все соперники достойные»
сегодня, 07:19
Форвард СКА Поляков про 1000 матчей Плотникова в КХЛ: «Легенда, дошел до такого возраста в такой хорошей форме. Терминатор»
сегодня, 07:02
Защитник «Авангарда» Чеккони о Ги Буше: «Сильный и страстный, заботится о нас. Нравятся тренеры, которые говорят все как есть»
сегодня, 06:28
Светлов о победе «Металлурга» в Кубке Континента: «Самая современная и ровная по составу команда КХЛ. Единственные, кто не проигрывал в основное время дважды кряду»
сегодня, 06:02
Козырев о 3:1 с «Ладой»: «Северсталь» контролировала игру. В концовке сыграли на результат, надежно»
сегодня, 05:15
Ги Буше: «К концу регулярного чемпионата все немного подустали, мыслями уже в плей-офф»
сегодня, 03:34
Мичков без очков в матче с «Вашингтоном»: 0 бросков за 12:46. У форварда «Флайерс» 16+17 в 63 играх сезона
сегодня, 03:03
Рекомендуем