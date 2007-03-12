Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    НХЛ. Луонго сделал 75-й шатаут в карьере и приблизился к топ-10 за всю историю

    Теги Монреаль Флорида Роберто Луонго НХЛ

    Голкипер «Флориды» Роберто Луонго не пропустил ни одной шайбы в матче с «Монреалем» (5:0). 

    38-летний канадец отразил все 40 бросков по своим воротам. 

    Шатаут стал для него 75-м в карьере, это лучший показатель среди действующих вратарей.

    По их количеству в истории лиги он занимает 11-е место. Чтобы войти в топ-10, ему нужно опередить Тони Эспозито и Эда Белфора, которые делят 9-е место с 76 сухими матчами. 

    Рекордсменом НХЛ является Мартин Бродер – 125 шатаутов.

    Со статистикой Луонго можно ознакомиться здесь

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться