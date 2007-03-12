НХЛ. Луонго сделал 75-й шатаут в карьере и приблизился к топ-10 за всю историю

Голкипер «Флориды» Роберто Луонго не пропустил ни одной шайбы в матче с (5:0).

38-летний канадец отразил все 40 бросков по своим воротам.

Шатаут стал для него 75-м в карьере, это лучший показатель среди действующих вратарей.

По их количеству в истории лиги он занимает 11-е место. Чтобы войти в топ-10, ему нужно опередить Тони Эспозито и Эда Белфора, которые делят 9-е место с 76 сухими матчами.

Рекордсменом НХЛ является Мартин Бродер – 125 шатаутов.

Со статистикой Луонго можно ознакомиться здесь.