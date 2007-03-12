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    Денис Мосалев: «Локомотив» и «Торпедо» бились, игра шла кость в кость»

    Теги Локомотив Торпедо Денис Мосалев КХЛ

    Нападающий «Локомотива» Денис Мосалев прокомментировал победу над «Торпедо» в третьем матче (3:2 ОТ, счет в серии 3-0) 1/4 финала Западной конференции.

    «Обе команды бились, игра шла кость в кость. Вели в счете 2:0, но не смогли удержать преимущество. Хорошо, что удалось в итоге выиграть, в третий раз реализовав большинство, успешно разыграли лишнего.

    Обе команды стараются играть ближе к своим воротам, чтобы обезопасить пятачок, но при этом закрывают вратаря. Поэтому сегодня и удалось забить дальними бросками.

    то плей-офф, никто не хочет уступать, обе команды играют в силовой манере. Но мы к этому готовы, будем и дальше продолжать гнуть свою линию. Никто не думает о том, сколько осталось выиграть.

    График матчей очень напряженный, надо успеть восстановиться. Но все равно будем стараться играть на победу. Все матчи напряженные, легко не будет, независимо от счета в серии», – сказал Мосалев.

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