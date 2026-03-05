25

4352 зрителя посетили матч «Шанхая» и «Сибири» в Китае

Матч «Шанхая» и «Сибири» в Китае посетили 4352 зрителя.

Матч «Шанхая» и «Сибири» (1:2) на 18-тысячной арене Shanghai Oriental Sports Center посетили 4352 зрителя.

Игра проходила в Шанхае в рамках KHL World Games.

Матч Фонбет Чемпионата КХЛ прошел в Китае впервые с 22 января 2020 года. Тогда «Куньлунь» победил «Амур» (4:2) в Пекине.

Валиева выступила с показательным номером перед матчем КХЛ «Шанхай Дрэгонс» – «Сибирь» в Шанхае

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
3 тысячи пришли на фигурку - на хоккее-то крохи были. И это в 25-миллионном Шанхае. Смех и грех ! )))
Может уже пора завязывать с Китаем? Ну не нужен им хоккей.
Может уже пора завязывать с Китаем? Ну не нужен им хоккей.
Ну и у нас у некоторых команд тоже пора завязать. Сочи, Лада, Барыс…
Ну и у нас у некоторых команд тоже пора завязать. Сочи, Лада, Барыс…
В Питере больше китайцев собирают на трибунах
А по картинке казалось, что максимум тысяча
Пришли на Валиеву?)
вот будет прикол если комментариев к этой новости будет больше чем зрителей на матче😆
Это кого-то удивляет? «Китайский» псевдоклуб самим китайцам не нужен.
Ответ Uriah Heep
Это кого-то удивляет? «Китайский» псевдоклуб самим китайцам не нужен.
Про него просто никто не слышал и не знает, наверное это как российский футбольный клуб играет в шанхае
И где их хвалёные 2 миллиарда людей?
Ответ Андрей Б@широв
И где их хвалёные 2 миллиарда людей?
айфоны собирают )
Вторая лига мира приехала, а они так себя ведут
Атмосфера была как в театре. Тамада пытался зрителей расшевелить, но не слишком удачно. Эмоции вызвали только заброшенные шайбы и драка, причём реакция на драку была самой сильной. Ну не интересен китайцам хоккей. Хотя если бы за команду играли реальные китайцы из Шанхая, то и зрители были бы более заинтересованы. Вот только даже сборная Китая не дотягивает уровнем даже до аутсайдеров КХЛ.
Для Китая, где хоккей вид спорта далеко не самый популярный это вполне ВАУ... Многие пришли посмотреть типа диковинку, второй раз вряд ли пойдут... Тем более что Шанхай и проиграл...
Ответ Bestcapper
Для Китая, где хоккей вид спорта далеко не самый популярный это вполне ВАУ... Многие пришли посмотреть типа диковинку, второй раз вряд ли пойдут... Тем более что Шанхай и проиграл...
с точки зрения населения Китая, второй раз вообще не обязателен😁
например 500-тысячный Ярославль смог бы 50 раз собрать свою арену без «второго раза», а 25.6- миллионный Шанхай - 1422 раза или почти 4 года если каждый день😆
