4352 зрителя посетили матч «Шанхая» и «Сибири» в Китае
Матч «Шанхая» и «Сибири» в Китае посетили 4352 зрителя.
Матч «Шанхая» и «Сибири» (1:2) на 18-тысячной арене Shanghai Oriental Sports Center посетили 4352 зрителя.
Игра проходила в Шанхае в рамках KHL World Games.
Матч Фонбет Чемпионата КХЛ прошел в Китае впервые с 22 января 2020 года. Тогда «Куньлунь» победил «Амур» (4:2) в Пекине.
Валиева выступила с показательным номером перед матчем КХЛ «Шанхай Дрэгонс» – «Сибирь» в Шанхае
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
25 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Может уже пора завязывать с Китаем? Ну не нужен им хоккей.
например 500-тысячный Ярославль смог бы 50 раз собрать свою арену без «второго раза», а 25.6- миллионный Шанхай - 1422 раза или почти 4 года если каждый день😆