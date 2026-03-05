4352 зрителя посетили матч «Шанхая» и «Сибири» в Китае

Матч «Шанхая» и «Сибири» в Китае посетили 4352 зрителя.

Матч «Шанхая» и «Сибири » (1:2) на 18-тысячной арене Shanghai Oriental Sports Center посетили 4352 зрителя.

Игра проходила в Шанхае в рамках KHL World Games.

Матч Фонбет Чемпионата КХЛ прошел в Китае впервые с 22 января 2020 года. Тогда «Куньлунь» победил «Амур» (4:2) в Пекине.

