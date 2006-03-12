Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Председатель совета директоров рижского «Динамо»: «Через две недели будет совет директоров, где будем давать оценку сезону и намечать дальнейшие действия»

    Теги КХЛ Динамо Рига Юрис Савицкис

    Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис рассказал, что клуб обсудит итоги сезона через две недели.

    «У нас закончился сезон очень хорошей победой над «Йокеритом», и сейчас у нас хорошее настроение, сложилась команда из молодых ребят.

    Сейчас мы ушли в отпуск, а через две недели будет совет директоров, где мы будем давать оценку сезону и намечать дальнейшие действия», – сказал Савицкис.

    «Динамо» Рига завершило регулярный чемпионат на последнем месте в Западной конференции, ранее появилась информация, что клуб может быть исключен из КХЛ.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться