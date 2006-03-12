Председатель совета директоров рижского «Динамо»: «Через две недели будет совет директоров, где будем давать оценку сезону и намечать дальнейшие действия»

Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис рассказал, что клуб обсудит итоги сезона через две недели.

«У нас закончился сезон очень хорошей победой над «Йокеритом», и сейчас у нас хорошее настроение, сложилась команда из молодых ребят.

Сейчас мы ушли в отпуск, а через две недели будет совет директоров, где мы будем давать оценку сезону и намечать дальнейшие действия», – сказал Савицкис.

«Динамо» Рига завершило регулярный чемпионат на последнем месте в Западной конференции, ранее появилась информация, что клуб может быть исключен из КХЛ.