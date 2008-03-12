Андрей Мартемьянов: «Метсола хоть и маленький, но у него большое сердце. Держался до конца»

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение от (0:3) в первом матче 1/4 финала Кубка Гагарина в Восточной конференции.

– Соперник превзошел в движении, самоотдаче, борьбе. Но, к парням по самоотдаче претензий нет – они бились как могли.

Подготовка была скомкана, большой перелет провели. Готовимся к следующему матчу, завтра – новое сражение, война еще не проиграна.

– «Ак Барс» нанес почти 50 бросков по вашим воротам. Почему позволили так активно играть в своей зоне?

– Соперник превзошел нас в борьбе, активности, очень много наложений было. Видно, конечно, класс команды.

Но спасибо нашему вратарю – он хоть и маленький, но у него большое сердце. Держался до конца, – заявил Мартемьянов.