Ларионов на пресс-конференции после победы СКА над «Динамо»: «Можно побыстрее? «Ман Сити» – «Ньюкасл» начинается. Я за «Сити»

Ларионов после победы над «Динамо»: можно быстрее, «Ньюкасл» – «Ман Сити» скоро.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после победы над «Динамо » (2:1 ОТ) вспомнил о матче футбольного Кубка Англии.

В начале пресс-конференции после игры Ларионов призвал журналистов быстрее задавать вопросы, так как скоро начнется игра «Ньюкасл » – «Манчестер Сити ».

«Сразу же первый вопрос: можно побыстрее, потому что в 11 часов начинается [матч Кубка Англии] «Ньюкасл» против «Манчестер Сити»? Чтобы успеть. [Я за] «Сити», – сказал Ларионов .

