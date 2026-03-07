  • Спортс
  • Ларионов на пресс-конференции после победы СКА над «Динамо»: «Можно побыстрее? «Ман Сити» – «Ньюкасл» начинается. Я за «Сити»
33

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после победы над «Динамо» (2:1 ОТ) вспомнил о матче футбольного Кубка Англии.

В начале пресс-конференции после игры Ларионов призвал журналистов быстрее задавать вопросы, так как скоро начнется игра «Ньюкасл» – «Манчестер Сити». 

«Сразу же первый вопрос: можно побыстрее, потому что в 11 часов начинается [матч Кубка Англии] «Ньюкасл» против «Манчестер Сити»? Чтобы успеть. [Я за] «Сити», – сказал Ларионов

Ларионов на пресс-конференции после 7:0 с «Барысом»: «Поехали, сейчас «Реал Мадрид» играет через 40 минут»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: группа «Динамо» во Вконтакте
33 комментария
Ставочник что-ли?! Чё за бред постоянно выдаёт, пресс конференция это часть его работы, прописанная регламентом, всё остальное может делать в свободное от работы время, хоть футбол смотреть, хоть малину собирать.
Ответ Владимир Чехов
Нет. Он просто хочет неустойку быстрей. Он не дурак давно уже понял что его дни в СКА сочтены
Ответ Владимир Чехов
Эти прессухи смотрят полтора инвалида, другие полтора читают, что там сказали тренеры. Там нет ни одного нормального вопроса, все бегают по кругу: "банальный вопрос - банальный ответ". Журналисты, которые задают там вопросы, в хоккей разбираются не больше местных комментаторов, то есть вообще никак. Учитывая, что матчи идут через день, эти глупости читают всё меньшее количество людей. Гарик прав - это пустая трата времени. Но таков рЫгламент.
Своими хоккеями винодела от просмотра футбола отвлекают.
«Профессор, конечно, лопух, но аппаратура при нём-мм, при нём-мм! Как слышно?».
Ответ Хейтер всех Доннарум
Странно, что этот коммент оставил не пользователь выше
Сказочный...🤦🏻‍♂️
ну после нескольких побед,вознесся на облака
Ответ AlexFirs60
Тамбиевы победы
В стиле Роман Борисыча стал работать не только по результату… так и запишем.
Один раз это забавно, второй уже попахивает дерьмецом.
А Шулшер за какую команду играет?!?
Это Кубок Англии, а не АПЛ
Ответ Денис Верюжский
Это Кубок Англии, а не АПЛ
А он и не говорил про АПЛ. В квадратных скобках обычно дают пометки редактора/журналиста.
Ответ Wes Wes Morgan
А он и не говорил про АПЛ. В квадратных скобках обычно дают пометки редактора/журналиста.
Так и мой комментарий предназначен для журналистова, а не для Ларионова) судя по правке - журналист прочитал)
А после ньюкасла в 8 утра лыжный мужской марафон на Сахалине "профессор" будет смотреть?
Этот свадебный тренер с каждой победой СКА (благодаря Бабенко и Тамбиеву) становится все высокомернее и наглее.
Рекомендуем