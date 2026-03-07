Ларионов на пресс-конференции после победы СКА над «Динамо»: «Можно побыстрее? «Ман Сити» – «Ньюкасл» начинается. Я за «Сити»
Ларионов после победы над «Динамо»: можно быстрее, «Ньюкасл» – «Ман Сити» скоро.
Главный тренер СКА Игорь Ларионов после победы над «Динамо» (2:1 ОТ) вспомнил о матче футбольного Кубка Англии.
В начале пресс-конференции после игры Ларионов призвал журналистов быстрее задавать вопросы, так как скоро начнется игра «Ньюкасл» – «Манчестер Сити».
«Сразу же первый вопрос: можно побыстрее, потому что в 11 часов начинается [матч Кубка Англии] «Ньюкасл» против «Манчестер Сити»? Чтобы успеть. [Я за] «Сити», – сказал Ларионов.
Ларионов на пресс-конференции после 7:0 с «Барысом»: «Поехали, сейчас «Реал Мадрид» играет через 40 минут»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: группа «Динамо» во Вконтакте
Этот свадебный тренер с каждой победой СКА (благодаря Бабенко и Тамбиеву) становится все высокомернее и наглее.