Десятков про 1:7 от «Спартака»: «Атака у «Лады» два периода отсутствовала. Благодарю тех болельщиков, кто остался с нами до конца, они истинные фанаты»

Павел Десятков высказался о разгромном поражении «Лады» от «Спартака».

Главный тренер «Лады» Павел Десятков после разгромного поражения от «Спартака » (1:7) в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ поблагодарил болельщиков тольяттинской команды, которые остались на матче до конца третьего периода.

– Хотел бы поблагодарить тех болельщиков, кто остался с нами до конца, они истинные фанаты. У нас не получилось, в самом начале были два большинства, но оно не сработало, где‑то мы свалились на ненужные действия, мало угроз создавали, а соперник начал потом играть активно, и мы оказались не готовы к этому. Нам было тяжело отбиваться, пытались перестроиться, но, к сожалению, мало что удалось. Атака два периода отсутствовала, а «Спартак» второй и третий периоды играл по счету.

– Как планируете восстанавливаться к игре в воскресенье?

– Сейчас [хоккеисты] покушают, поспят. Вот все наше восстановление. В связи со сложившейся ситуацией у нас нет ротации в составе, играем одними и теми же ребятами. Возможно, некоторые успокоились, что играют постоянно.

Сейчас главный критерий – микроматчи, некоторые хоккеисты проиграли их 0:3, 0:4. И из‑за того, что на следующий день игра, в прошедшем матче не могли пожертвовать этими игроками, чтобы у нас кто‑то наелся и потом казался еще хуже. Одно верхнее звено свой микроматч выиграло, второе – сыграло вничью, нижние составы не сработали, – сказал Десятков.