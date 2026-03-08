  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ларионов о Тамбиеве в СКА: «Он влияет на людей, которым нужен и пряник, и кнут, говоря жестким языком. Это не совсем мой стиль, но в нашем хоккее такие методы работают»
15

Ларионов о Тамбиеве в СКА: «Он влияет на людей, которым нужен и пряник, и кнут, говоря жестким языком. Это не совсем мой стиль, но в нашем хоккее такие методы работают»

Игорь Ларионов рассказал о функциях Леонида Тамбиева в штабе СКА.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после победы над «Динамо» (2:1 ОТ) в выездном матче Fonbet Чемпионата КХЛ рассказал, в чем заключаются обязанности Леонида Тамбиева в штабе петербургского клуба. 

– Игра, как вы сказали, была не очень зрелищной. Уже около месяца в штабе работает Леонид Тамбиев, который умеет доставать из игроков все, что нужно. Как оцениваете его влияние на команду, на тренерский штаб?

– Мы обычно никого отдельно не выделяем. У нас очень дружный штаб, у каждого есть право голоса. Я всегда открыт к идеям и мыслям. Каждый человек в штабе делает свою незаметную работу, в том числе Леонид Григорьевич. Его прагматизм, который был в «Адмирале», игра от обороны, надежность – это те вещи, которые мы берем в нашу общую копилку.

Его роль важна. Я немного освободил себя от части требований к игрокам. Потому что я всегда хочу держать очень высокую планку, но не всегда игроки могут ее выдерживать. Поэтому некоторые моменты я перевел на него. Он влияет на людей, которым нужно слегка… не говоря жестким языком, и пряник, и кнут. Это не совсем мой стиль, но в нашем хоккее такие методы работают, – рассказал Ларионов. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт СКА
logoДинамо Москва
logoЛеонид Тамбиев
logoСКА
logoКХЛ
logoИгорь Ларионов
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Нормально так. Тамбиев игру ставит, а катаюсь в Милан и спешу посмотреть АПЛ. Но главное и деньги за это платят мне, как ГТ
Ларионов только занимает место главного тренера, а работают там другие специалисты, совсем как ротенберг(
Тамбиев, по словам Ларионова, работает в СКА вышибалой)
Ответ agentkuper
Тамбиев, по словам Ларионова, работает в СКА вышибалой)
А Ларионов священником, он во время матчей игроков по шлемам рукой гладит и молитвы шепчет.
Ответ Виталий Зезюля
А Ларионов священником, он во время матчей игроков по шлемам рукой гладит и молитвы шепчет.
как плохой и хороший полицейский
Не могу осуждать Ларионова, ну представьте себя на его месте, вы всем руководите, собрали профиков вокруг, побеждаете. Главное результат)
Ответ Хейтер всех Доннарум
Не могу осуждать Ларионова, ну представьте себя на его месте, вы всем руководите, собрали профиков вокруг, побеждаете. Главное результат)
Так в этом и проблема, в отсутствии результата. Совсем не товарищ, руководивший до него, имел ещё больше ресурсов и был ещё более номинальным
Тамбиев о Ларионове сказал бы примерно так: "Он влияет на нескольких людей, которые ему нужны, а с командой работают Бабенко и я.
О, кроме соперников с неправильной игрой, ещё и хоккеисты СКА не соответствуют великому тренеру))) Но при этом Тамбиева они слушают и всё выполняют. До Ларика даже не дошло, что он сам признался в собственной никчемности))
Такую охенею пишет. Их Ромка там что всех на свои таблетки посадил
Чокнутый профессор 2: проклятье помощника
То есть отошел на второй план, видя рядом более опытного и сильного наставника. Что ж, это разумно, прохвессор.
Если такие методы работают, то команда и тренер весьма сомнительного уровня...
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. ЦСКА сыграет с «Сочи», «Ак Барс» против «Спартака», «Амур» проиграл «Барысу»
сегодня, 14:01
Ротенберг об Овечкине: «С Сашей общаемся достаточно часто. Обсуждали с ним упражнения, которые предлагал юным динамовским хоккеистам на мастер-классе в Петербурге»
18 минут назад
Рендулич пьяным сел в самолет, его не взяли на выезд «Шанхая» (Павел Лысенков)
32 минуты назад
НХЛ. «Бостон» примет «Лос-Анджелес», «Каролина» – «Питтсбург», «Флорида» сыграет с «Детройтом», «Тампа» – с «Коламбусом», «Миннесота» против «Юты»
42 минуты назад
Александр Кожевников: «Надоела КХЛ, судейство там безобразное. Решил отдохнуть от лиги, на рыбалочку езжу в Пензу, получаю удовольствие от пенсии»
сегодня, 14:10
Владимир Крикунов: «Ротенберг возглавлял бы сборную России, если бы она играла на официальных турнирах. Любой тренер этого хочет. Плох солдат, который не мечтает стать генералом»
сегодня, 13:59
Задоров о драках вратарей в НХЛ: «Я олдскульный. Если кто-то лезет к голкиперу – защитник должен этому человеку оторвать голову. Вратарь не должен сам этим заниматься»
сегодня, 13:53
Ротенберг о работе менеджером СКА: «Не соглашусь с мнением, что я подавлял тренеров и мешал им. Вспомним и олимпийское золото России, и успехи клуба. Для победы важны все»
сегодня, 13:33
Кучеров, Маккиннон – кто еще? Вспомните пятерку лучших бомбардиров
сегодня, 13:30Тесты и игры
Арбитр Скугарев пожизненно отстранен от работы в хоккее. Он имитировал мастурбацию на фоне джерси СКА в комнате отдыха после матча ВХЛ
сегодня, 12:59Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Боксер Лебедев о Ротенберге: «Я не люблю давать оценку людям, осуждать кого-то не в моих правилах. Федоров – очень хороший человек, про хоккей половину я узнал от него»
2 минуты назад
Андрей Баландин: «Отсутствие Ларионова-младшего положительно влияет на СКА. Когда тренер берет сына в команду, это сложная ситуация. Отец не может быть объективным»
13 минут назад
Дэйли об Овечкине: «Хотим, чтобы Алекс играл в НХЛ столько, сколько он сам захочет»
сегодня, 13:41
«Трактор» и «Т-Банк» в театре показали матч с «Металлургом». Оркестр исполнил «Черно-белый Танкоград» в классической интерпретации
сегодня, 13:23Фото
Акользин об играх в Шанхае: «В Москве и Петербурге тоже много добрых людей, но в Китае с особенной теплотой относятся к иностранцам»
сегодня, 12:53
Андриевский после 0:3 от «Барыса»: «Если есть малейший шанс на плей-офф, надо бороться. Не все от нас зависит, но надо делать те вещи, на которые можем влиять»
сегодня, 12:46
Кравец после 3:0 с «Амуром»: «Хорошая коллективная победа. Сезон не закончен, надо играть до конца, профессионально подходить к делу»
сегодня, 12:38
Задоров о показателе полезности: «Серьезно к этому отношусь. В голове всегда слова Саттера, он ненавидел минусовых игроков. Для него плохо, если защитник по карьере «в минусе»
сегодня, 11:54
Панарин разделил 10-е место в истории НХЛ по очкам в овертаймах с Годро и Элиашем – по 37 баллов
сегодня, 11:16
Щитов про правило трех секунд: «Неоправданное и никчемное. Когда вернемся на международную арену, придется перестраиваться»
сегодня, 10:59
Рекомендуем