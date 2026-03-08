Черных о Цыплакове на драфте отказов «Нью-Джерси»: «Даже Панарина меняют, чему удивляться?»

Агент Цыплакова о будущем форварда в «Нью-Джерси»: даже Панарина меняют.

Агент Александр Черных высказался о том, что «Нью-Джерси» выставил нападающего Максима Цыплакова на драфт отказов .

27-летний россиянин не набрал ни одного очка после обмена в «Девилс» в конце января. За это время он провел 9 игр. Ранее в сезоне в 27 матчах за «Айлендерс» он записал на свой счет 2 (1+1) балла. Срок действия соглашения Цыплакова с кэпхитом 2,25 млн долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.

«Чему здесь можно удивляться, если даже Панарина меняют? У каждого клуба свое видение. Наши североамериканские партнеры Quartexx общаются с «Нью-Джерси », так что в ближайшее пару дней все узнаем. Посмотрим, что будет происходить дальше, и тогда уже будем делать выводы», – сказал Черных.