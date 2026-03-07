Генменеджер «Айлендерс» о Романове: «Шансы восстановиться к плей-офф есть»

Александр Романов может сыграть в плей-офф НХЛ в этом сезоне.

Генеральный менеджер «Айлендерс» Матье Дарш высказался о ситуации с восстановлением защитника Александра Романова после травмы.

«Он восстанавливается очень хорошо. Сроки на грани попадания к плей-офф, но такой шанс существует», – сказал Дарш.

Напомним, 26-летний россиянин получил повреждение 19 ноября в матче против «Далласа» (3:2) вследствие силового приема Микко Рантанена. Романов перенес операцию, сроки его восстановления оценивались в пять-шесть месяцев.

Романов начнет тренироваться с «Айлендерс» через 2,5 недели. Защитник не играет с 19 ноября из-за травмы плеча (ТАСС)