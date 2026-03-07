  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Овечкин набрал очки только в 1 из 5 последних матчей – дубль «Монреалю». У «Вашингтона» три поражения подряд
32

Овечкин набрал очки только в 1 из 5 последних матчей – дубль «Монреалю». У «Вашингтона» три поражения подряд

Александр Овечкин набрал очки только в 1 из 5 последних матчей НХЛ.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями в матче против «Бостона» (1:3) в регулярном чемпионате НХЛ

Из последних 5 встреч россиянин набрал очки только в одной – сделал дубль на выезде против «Монреаля» (2:6). В играх против «Юты» (2:3), «Вегаса» (3:2) и «Филадельфии» (3:1) у Овечкина нет результативных баллов. 

Отметим, что «Кэпиталс» проиграли 3 последних матча и на данный момент занимают 11-е место на Востоке, имея в активе 69 очков после 64 игр. 

В текущем сезоне Александр набрал 50 (24+26) баллов в 64 матчах при полезности минус 1. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoМонреаль
logoВашингтон
logoНХЛ
logoБостон
logoАлександр Овечкин
logoВегас
logoЮта
logoФиладельфия
32 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ожидаемо, скинули основу, взяли бревен
Плюс основа то где главный бомбардир это легенда пенсионер , ждать многого не стоит
Очевидно что Овечкину тяжело уже тащить в одиночку тем более в нынешнем Вашингтоне где баланс сместился в сторону бей беги.
Ответ Сергей Михалюк
Очевидно что Овечкину тяжело уже тащить в одиночку тем более в нынешнем Вашингтоне где баланс сместился в сторону бей беги.
когда и куда он их тащил:)если они с ним 20 лет в первых раундах(один раз дальше второго раунда прошли) вылетал и или вообще в плей-офф не попадали
Ответ dinamo39
когда и куда он их тащил:)если они с ним 20 лет в первых раундах(один раз дальше второго раунда прошли) вылетал и или вообще в плей-офф не попадали
Дятел, они на пиковый Питсбург выходили)
В этом сезоне на ПО можно ставить крест.
Надо выгнать Овечкина с его ЗП и строить новую команду.
всё ребята готовятся к рыбалке
Пхаххаах, еще раз, если ты не шаришь за хоккей, зачем пишешь? Питсбург команда династия, в которой 2 игрока поколения, ваших просто не повезло быть с ними в одном дивизионе
Пора списать вчистую.
Там шава с алкашом филатовым подъехали, теперь на пиве сидит толстый понторез шубский ...
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Бостону», «Рейнджерс» уступили «Нью-Джерси», «Тампа» победила «Торонто», «Айлендерс» одолели «Сан-Хосе»
8 марта, 05:55
Овечкин не набрал очков в матче с «Бостоном». У Александра 2 броска и 2 хита за 18:22 на льду
7 марта, 20:21
Овечкин проводит 1555-й матч в регулярках НХЛ. Александр обошел Игинлу и занял чистое 16-е место в истории лиги, впереди Бернс и Лидстрем
7 марта, 18:55
Рекомендуем
Главные новости
Рендулич пьяным сел в самолет, его не взяли на выезд «Шанхая» (Павел Лысенков)
6 минут назад
НХЛ. «Бостон» примет «Лос-Анджелес», «Каролина» – «Питтсбург», «Флорида» сыграет с «Детройтом», «Тампа» – с «Коламбусом», «Миннесота» против «Юты»
16 минут назад
Александр Кожевников: «Надоела КХЛ, судейство там безобразное. Решил отдохнуть от лиги, на рыбалочку езжу в Пензу, получаю удовольствие от пенсии»
36 минут назад
КХЛ. ЦСКА сыграет с «Сочи», «Ак Барс» против «Спартака», «Амур» проиграл «Барысу»
45 минут назад
Владимир Крикунов: «Ротенберг возглавлял бы сборную России, если бы она играла на официальных турнирах. Любой тренер этого хочет. Плох солдат, который не мечтает стать генералом»
47 минут назад
Задоров о драках вратарей в НХЛ: «Я олдскульный. Если кто-то лезет к голкиперу – защитник должен этому человеку оторвать голову. Вратарь не должен сам этим заниматься»
53 минуты назад
Ротенберг о работе менеджером СКА: «Не соглашусь с мнением, что я подавлял тренеров и мешал им. Вспомним и олимпийское золото России, и успехи клуба. Для победы важны все»
сегодня, 13:33
Кучеров, Маккиннон – кто еще? Вспомните пятерку лучших бомбардиров
сегодня, 13:30Тесты и игры
Арбитр Скугарев пожизненно отстранен от работы в хоккее. Он имитировал мастурбацию на фоне джерси СКА в комнате отдыха после матча ВХЛ
сегодня, 12:59Видео
Фридман о вратаре «Эдмонтона»: «Ходят слухи, что Джарри повздорил с товарищами по команде на тренировке. Тяжелый сезон для «Ойлерс»
сегодня, 12:25
Ко всем новостям
Последние новости
Дэйли об Овечкине: «Хотим, чтобы Алекс играл в НХЛ столько, сколько он сам захочет»
сегодня, 13:41
«Трактор» и «Т-Банк» в театре показали матч с «Металлургом». Оркестр исполнил «Черно-белый Танкоград» в классической интерпретации
сегодня, 13:23Фото
Акользин об играх в Шанхае: «В Москве и Петербурге тоже много добрых людей, но в Китае с особенной теплотой относятся к иностранцам»
сегодня, 12:53
Андриевский после 0:3 от «Барыса»: «Если есть малейший шанс на плей-офф, надо бороться. Не все от нас зависит, но надо делать те вещи, на которые можем влиять»
сегодня, 12:46
Кравец после 3:0 с «Амуром»: «Хорошая коллективная победа. Сезон не закончен, надо играть до конца, профессионально подходить к делу»
сегодня, 12:38
Задоров о показателе полезности: «Серьезно к этому отношусь. В голове всегда слова Саттера, он ненавидел минусовых игроков. Для него плохо, если защитник по карьере «в минусе»
сегодня, 11:54
Панарин разделил 10-е место в истории НХЛ по очкам в овертаймах с Годро и Элиашем – по 37 баллов
сегодня, 11:16
Щитов про правило трех секунд: «Неоправданное и никчемное. Когда вернемся на международную арену, придется перестраиваться»
сегодня, 10:59
Пустозеров травмировал Денисенко на раскатке «Ак Барса» («Бизнес Online»)
сегодня, 09:55
33-летняя блогер Карина Кросс стала невестой 22-летнего хоккеиста Рудаковского. Участник «Ледникового периода» сделал предложение во время матча КХЛ
сегодня, 09:25Фото
Рекомендуем