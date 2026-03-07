Овечкин набрал очки только в 1 из 5 последних матчей – дубль «Монреалю». У «Вашингтона» три поражения подряд
Александр Овечкин набрал очки только в 1 из 5 последних матчей НХЛ.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями в матче против «Бостона» (1:3) в регулярном чемпионате НХЛ.
Из последних 5 встреч россиянин набрал очки только в одной – сделал дубль на выезде против «Монреаля» (2:6). В играх против «Юты» (2:3), «Вегаса» (3:2) и «Филадельфии» (3:1) у Овечкина нет результативных баллов.
Отметим, что «Кэпиталс» проиграли 3 последних матча и на данный момент занимают 11-е место на Востоке, имея в активе 69 очков после 64 игр.
В текущем сезоне Александр набрал 50 (24+26) баллов в 64 матчах при полезности минус 1.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Плюс основа то где главный бомбардир это легенда пенсионер , ждать многого не стоит