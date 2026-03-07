Козлов о поражении от СКА: «В конце «Динамо» допустило ошибку, соперник наказал. Молодые должны помогать. Шанс даем, все в их руках»

Вячеслав Козлов высказался о поражении «Динамо» от СКА в матче КХЛ.

Главный тренер московского «Динамо » Вячеслав Козлов высказался о причинах поражения от СКА (1:2 ОТ) в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

– Начали игру не очень уверенно, со второго периода забрали инициативу. Повели в счете, но в конце пропустили и не смогли удержать преимущество. Игра была ровной, не так много моментов создали команды. Большинства тоже не было, только в овертайме 4 на 3 сыграли. Не хватило свежести, чтобы использовать большинство.

Атмосфера была хорошей, игра была как в плей‑офф. В конце допустили ошибку, и соперник нас наказал.

– Три ключевых защитника сыграли свыше 25 минут. Хватит сил Ожиганову, Адамчуку и Пыленкову играть в таком режиме?

– Будем давать им отдыхать. Подумаем, как это сделать. Другого варианта нет. Ждем Артема Сергеева, когда он вернется. Молодые тоже должны забирать какое‑то количество времени и помогать. Шанс им даем, все в их руках.

– Слепышев, Комтуа, Галимов – ждать их возвращения в ближайшее время?

– У Галимова хорошие шансы, по Комтуа и Слепышеву вопрос открыт, – сказал Козлов.