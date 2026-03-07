  • Спортс
  Козлов о поражении от СКА: «В конце «Динамо» допустило ошибку, соперник наказал. Молодые должны помогать. Шанс даем, все в их руках»
4

Козлов о поражении от СКА: «В конце «Динамо» допустило ошибку, соперник наказал. Молодые должны помогать. Шанс даем, все в их руках»

Вячеслав Козлов высказался о поражении «Динамо» от СКА в матче КХЛ.

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о причинах поражения от СКА (1:2 ОТ) в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ. 

– Начали игру не очень уверенно, со второго периода забрали инициативу. Повели в счете, но в конце пропустили и не смогли удержать преимущество. Игра была ровной, не так много моментов создали команды. Большинства тоже не было, только в овертайме 4 на 3 сыграли. Не хватило свежести, чтобы использовать большинство.

Атмосфера была хорошей, игра была как в плей‑офф. В конце допустили ошибку, и соперник нас наказал.

– Три ключевых защитника сыграли свыше 25 минут. Хватит сил Ожиганову, Адамчуку и Пыленкову играть в таком режиме?

– Будем давать им отдыхать. Подумаем, как это сделать. Другого варианта нет. Ждем Артема Сергеева, когда он вернется. Молодые тоже должны забирать какое‑то количество времени и помогать. Шанс им даем, все в их руках.

– Слепышев, Комтуа, Галимов – ждать их возвращения в ближайшее время?

– У Галимова хорошие шансы, по Комтуа и Слепышеву вопрос открыт, – сказал Козлов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Скоро уже играть будет некем, Зинченко не молодой, а такие ошибки совершает. Да и Ильенко, скажите чтобы не пижонил, проще бросать надо, а не из под ног. Сергеев что травму нанес линейному? За что основного нашего защитника, на три игры дисквалификация?
Ответ Вольфсбург
Привет Виталь, это лайсмена надо было на три игры отстранить.
А особист Степашин, неутомимый наш
Уже давно приметил и взял на карандаш.
Зинченко ,Кол,Калиниченко,Паталаха,Прохоров-это уровень вхл. С кем играть?команда тупо отбрасывается полпериода а в овере привозит себе гол.
