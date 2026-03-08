Морозов о матчах «Шанхая» в Китае: «11 910 зрителей пришли суммарно, это говорит о потенциале рынка. Для КХЛ опыт положительный»

Алексей Морозов положительно оценил 2 матча «Шанхая» в Китае.

Президент КХЛ Алексей Морозов положительно оценил матчи «Шанхая» в Китае в рамках KHL World Games. Напомним, в субботу «Шанхай» проиграл «Барысу » (4:8), а в четверг уступил «Сибири » (1:2). Обе игры состоялись в Шанхае.

«Рады, что «Шанхайские Драконы» в нынешнем сезоне сыграли у себя дома, в Шанхае, в рамках вынесенных матчей. Это важный шаг по возвращению команды в Китай на постоянной основе. Эти игры позволили протестировать арену, работу всех служб, интерес китайской публики к хоккею.

Суммарно матчи посетили 11 910 зрителей, что говорит о потенциале местного рынка. На второй матч были выкуплены все билеты, доступные в продаже, трансляции матчей были доступны на китайском ТВ. Для лиги и «Шанхайских Драконов» это однозначно положительный опыт.

А Китаю, уверен, эти матчи помогут в популяризации и развитии хоккея в стране», – сказал Морозов.