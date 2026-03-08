  • Спортс
  • Морозов о матчах «Шанхая» в Китае: «11 910 зрителей пришли суммарно, это говорит о потенциале рынка. Для КХЛ опыт положительный»
Алексей Морозов положительно оценил 2 матча «Шанхая» в Китае.

Президент КХЛ Алексей Морозов положительно оценил матчи «Шанхая» в Китае в рамках KHL World Games. Напомним, в субботу «Шанхай» проиграл «Барысу» (4:8), а в четверг уступил «Сибири» (1:2). Обе игры состоялись в Шанхае. 

«Рады, что «Шанхайские Драконы» в нынешнем сезоне сыграли у себя дома, в Шанхае, в рамках вынесенных матчей. Это важный шаг по возвращению команды в Китай на постоянной основе. Эти игры позволили протестировать арену, работу всех служб, интерес китайской публики к хоккею.

Суммарно матчи посетили 11 910 зрителей, что говорит о потенциале местного рынка. На второй матч были выкуплены все билеты, доступные в продаже, трансляции матчей были доступны на китайском ТВ. Для лиги и «Шанхайских Драконов» это однозначно положительный опыт.

А Китаю, уверен, эти матчи помогут в популяризации и развитии хоккея в стране», – сказал Морозов. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал КХЛ
В 25-миллионном Шанхае за год упорной подготовки нашли-таки 5к энтузиастов (или не совсем энтузиастов), которых дважды сводили на матчи. Теперь будут об этом достижении ещё год трубить, как о невиданном прорыве.

Хотя всем очевидно, что не нужен никому в Китае этот клуб. И КХЛ тоже не интересна. Как пять лет назад, так и сейчас. Если китайцам действительно что-то нужно и интересно, они это отлично сделают самостоятельно.
Ну да. Только схема заполнения трибун не отличается от схемы выборов в РФ.
Только в КХЛ по настоящему домашний матч может считаться вынесенным). Это вынос мозга от Морозова).
Хоккей китайцам по барабану, а Морозов уподобился заезженной пластинке.
приблизительно столько же, сколько Кувер с ЛА собрали за ОДНУ игру в Шанхае в 2017.
