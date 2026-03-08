Чинахов сделал 2 передачи в матче с «Флайерс». У него 22 очка в 53 играх

Чинахов сделал 2 передачи в матче с «Флайерс».

Форвард «Питтсбурга » Егор Чинахов сделал 2 передачи в матче с «Флайерс» (3:4 Б).

Россиянин набрал 22-е (13+9) очко в сезоне, всего он провел 53 игры.

Сегодня за 21:02 (6:26 – в большинстве) у Чинахова 3 броска в створ ворот, 1 силовой прием, полезность – «плюс 1».