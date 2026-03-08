Ларионов после победы СКА над «Динамо»: «Хочется играть зрелищно, но не все команды готовы. Это большой минус для нашего хоккея, болельщики ждут эмоций»

Игорь Ларионов высказался после победы СКА над «Динамо» в матче КХЛ.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов ответил на вопрос о незрелищной игре команд в матче Fonbet Чемпионата КХЛ против «Динамо » (2:1 ОТ).

– Вы часто оцениваете игру с точки зрения зрелища, сравниваете с искусством. Сегодняшний матч на какой вид искусства был похож? На мой взгляд, хоккей получился катастрофически незрелищным. И в чем причины такой игры?

– Не могу не согласиться. В какой-то момент это немножко превратилось в баскетбол. Большую часть матча хоккей был не самым ярким, но концовка получилась зрелищной. Согласитесь? Как в баскетболе: последние минуты – самая интрига. Уже второй матч подряд у нас такая ситуация. С другой стороны, нужно понимать: люди устают, эмоционально подсаживаются, по ходу сезона мы теряем игроков. Эти факторы тоже влияют.

Согласен, когда приходит полный стадион, хочется играть в открытый, зрелищный хоккей. Но не каждая команда готова к этому, потому что во главе стоит результат. И это, честно скажу, большой минус для нашего хоккея. Потому что болельщики ждут эмоций, красивой игры, – сказал Ларионов.