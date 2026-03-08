  • Спортс
25

Ларионов после победы СКА над «Динамо»: «Хочется играть зрелищно, но не все команды готовы. Это большой минус для нашего хоккея, болельщики ждут эмоций»

Игорь Ларионов высказался после победы СКА над «Динамо» в матче КХЛ.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов ответил на вопрос о незрелищной игре команд в матче Fonbet Чемпионата КХЛ против «Динамо» (2:1 ОТ). 

– Вы часто оцениваете игру с точки зрения зрелища, сравниваете с искусством. Сегодняшний матч на какой вид искусства был похож? На мой взгляд, хоккей получился катастрофически незрелищным. И в чем причины такой игры?

– Не могу не согласиться. В какой-то момент это немножко превратилось в баскетбол. Большую часть матча хоккей был не самым ярким, но концовка получилась зрелищной. Согласитесь? Как в баскетболе: последние минуты – самая интрига. Уже второй матч подряд у нас такая ситуация. С другой стороны, нужно понимать: люди устают, эмоционально подсаживаются, по ходу сезона мы теряем игроков. Эти факторы тоже влияют.

Согласен, когда приходит полный стадион, хочется играть в открытый, зрелищный хоккей. Но не каждая команда готова к этому, потому что во главе стоит результат. И это, честно скажу, большой минус для нашего хоккея. Потому что болельщики ждут эмоций, красивой игры, – сказал Ларионов. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт СКА
25 комментариев
Может Ларионов начнет говорит о красивом хоккее когда сможет его поставить хоть в одной команде?
Ответ mr.merfi
Может Ларионов начнет говорит о красивом хоккее когда сможет его поставить хоть в одной команде?
Торпедо много забивало при нём. Там было на что посмотреть. А сейчас авоську фарму и то не факт.
К сожалению Тамбиев поставил игру и этого калифорнийского балабола долго ещё слушать
Ответ xforstx
К сожалению Тамбиев поставил игру и этого калифорнийского балабола долго ещё слушать
ха)), то про одного тренера говорили, что пришел и поставил игру СКА, теперь про другого заговорили... Типа Ларионов тут ни при чем)) такое стадо хейтеров ....
А что, Динамо играло закрыто? Если б не воротчик СКА авоська была бы еще во втором периоде. Где СКА то играл красиво и кто им мешал почти весь матч?)
Ответ im93im
А что, Динамо играло закрыто? Если б не воротчик СКА авоська была бы еще во втором периоде. Где СКА то играл красиво и кто им мешал почти весь матч?)
ты вообще понял, что сказал Ларионов? победы приходится добывать в борьбе, команды боятся играть в красивый хоккей или не умеют. Ларионов умеет, но сейчас не до красивого хоккея. Игра была равная, СКА дожал, никакой авоськой там не пахло...
Ответ im93im
А что, Динамо играло закрыто? Если б не воротчик СКА авоська была бы еще во втором периоде. Где СКА то играл красиво и кто им мешал почти весь матч?)
Ты не понял посыл. Он говорит что против Северстали играть интересно, когда обе команды играют без центра поля и это зрелищно для болельщиков.
А в 90% случаях команд КХЛ, ставится откровенная блевотина и чтобы матчи не заканчивались 0:6, приходится заниматься тем же.
Гарик слабый тренер, но говорит правильные вещи. В мёртвой, по уровню мастерства, лиге, без выхода на международную арену можно было бы, массово, поставить красивый хоккей "в атаку", а не "держисраку" ради результата.
В первом сезоне малинового в торпедо, был идеальный хоккей, от которого тащились все. И параллельно худо-бедно был результат, учитывая, что команда была набрана по объявлениям с Авито.
как обычно, "это не так, это не то, да и вообще они нам мешали играть", а в большинстве ни одного не забили, это и есть уровень ска при Ларионове 6-7 место, хорошо бы попали на Торпедо и будет всё понятно
Ответ СебастьянПерейра
как обычно, "это не так, это не то, да и вообще они нам мешали играть", а в большинстве ни одного не забили, это и есть уровень ска при Ларионове 6-7 место, хорошо бы попали на Торпедо и будет всё понятно
Вряд ли на Торпедо, там ЦСКА есть, а СКА на минчан или Северсталь попадет скорее уж, хотя тоже все сразу понятно станет.
Бгг опять у Ларика соперники неправильно играют, мешают ему бедному
кто хотел играть зрелищно, тот раскатал Динамо М без шума и пыли, те же Минчане или недавний Автомобилист, а тут только нытьё с таким то баблом и административным ресурсом в структуре КХЛ, причём смогли внедрить одно питерское тело в совет директоров Динамо и заместитель генерального директора по вопросам резерва, так же в Динамо, в то же время он продолжает работать в структуре ска, это вообще как????
насколько я знаю, баскетбол - это результативная игра на встречных курсах, там практически каждая атака - мяч в корзине.
вчерашний хоккей больше напоминал футбол, причём сомнительного качества. много индивидуальных ошибок, престарелые мастера без скорости, тактический хаос.
При нем торпедо много пропускало? А забивали много они при Козыреве
Ответ mr.merfi
При нем торпедо много пропускало? А забивали много они при Козыреве
Может не правильно выразился, извиняясь я про нынешний ска, много забывают лишь аутсайдерам. В остальном натужные игры. Торпедо в прошлом сезоне играло от ножа со всеми. Как то так.
