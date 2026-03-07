ИИХФ может принять решение насчет проведения ЧМ в Кувейте на следующей неделе: «Настораживает, что Иран наносит удары по Кувейту и должен участвовать в турнире»

ИИХФ на следующей неделе решит, пройдет ли ЧМ в четвертом дивизионе в Кувейте.

Генеральный секретарь Федерации хоккея Армении Арам Саргсян рассказал, что на следующей неделе Международная федерация хоккея (ИИХФ) может принять решение насчет проведения чемпионата мира в 4-м дивизионе в Кувейте.

Турнир запланирован на 12-18 апреля в Кувейт-Сити. Сборная Армении сыграет в группе с командами Кувейта и Малайзии. Также в турнире примут участие сборные Сингапура, Индонезии и Ирана.

«На данный момент мы ждем отмашки от ИИХФ и федерации Кувейта, будет ли чемпионат мира, когда и где. С Федерацией хоккея Кувейта мы общались недавно, там сказали, что сами сообщат, какая ситуация, поскольку им тоже неясно. На следующей неделе точно будет понятно. Я знаю, что очень много писем и вопросов сейчас идут в ИИХФ от других национальных федераций, но ответа пока никто не знает. С ИИХФ на эту тему мы не общались.

У нас все равно подготовка сборной началась до всех этих событий, мы ее не прерывали. Это означает, что все идет своим чередом. Единственное, настораживает, что в турнире должна участвовать и вторая сторона конфликта в лице Ирана. И это больше намекает на тот факт, что соревнования не будет. Потому что вы знаете, что Иран сейчас воюет с Америкой и наносит удары и по Кувейту», – сказал Саргсян.

Также Арам Саргсян рассказал о контактах с иранской федерацией хоккея.

«Мы были с ними на связи, на тот момент там сказали, что все в сборной живы и здоровы, хоккейная семья не пострадала», – добавил Саргсян.

