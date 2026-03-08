Гендиректор «Шанхая» об уходе Ковалева: «У Алексея не получилось поставить игру в большинстве с позитивным результатом»

Гендиректор «Шанхая» рассказал об уходе Ковалева.

Гендиректор «Шанхая » Сергей Белых рассказал об уходе Алексея Ковалева с должности ассистента тренера.

«У Алексея не получилось поставить игру в большинстве с позитивным результатом, мы около полутора-двух месяцев стремились совместно обрести, нащупать какую-то динамику.

В отсутствии динамики, какого-то результата, такое решение совместно было принято», – сказал Белых.