Гендиректор «Шанхая» об уходе Ковалева: «У Алексея не получилось поставить игру в большинстве с позитивным результатом»

Гендиректор «Шанхая» рассказал об уходе Ковалева.

Гендиректор «Шанхая» Сергей Белых рассказал об уходе Алексея Ковалева с должности ассистента тренера.

«У Алексея не получилось поставить игру в большинстве с позитивным результатом, мы около полутора-двух месяцев стремились совместно обрести, нащупать какую-то динамику.

В отсутствии динамики, какого-то результата, такое решение совместно было принято», – сказал Белых.

Разве это причина? В Уфе, например, на это не обращают никакого внимания, тренер по большинству работает. Главное же,чтобы человек был нужный)
