Грицюк набрал 0+1 с «Рейнджерс» – 3-й подряд матч с очками (2+2 на отрезке). Он также получил 4 минуты штрафа за стычку с Пярссиненом
Арсений Грицюк набрал очки в 3 матчах НХЛ подряд.
Нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк отметился результативной передачей в матче против «Рейнджерс» (6:3).
На счету 24-летнего россиянина 4 очка в 3 последних играх. Ранее Арсений забросил шайбу и сделал ассист против «Торонто» (4:3 Б), а также забил «Флориде» (5:1).
В нынешней регулярке НХЛ в активе Грицюка теперь 27 (11+16) очков в 59 играх.
Сегодня Арсений (15:21, «+1») также один раз бросил в створ и получил 4 минуты штрафа за стычку с нападающим «Рейнджерс» Юусо Пярссиненом в начале третьего периода.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Классный игрок, по правде. Успехов ему. Вполне, на мой взгляд, тянет в потенциале на отличного игрока второго звена
Для первого сезона неплохо, но с другой стороны он уже готовым хоккеистом туда поехал.
