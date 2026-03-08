Карбери после 1:3 от «Бостона»: «Последние дни были тяжелыми для «Вашингтона». Мы потеряли 2 важнейших игроков, но у нас остались те, кто способен побеждать в НХЛ»
Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери после поражения от «Бостона» (1:3) высказался о результатах в последних матчах и атмосфере в команде после обменов Джона Карлсона и Ника Дауда.
«Не буду приукрашивать – последние два дня были чрезвычайно тяжелыми для команды. Сказать, что я видел много позитива и энергии, было бы неправдой. С другой стороны, я доверяю нашим лидерам, которые остаются в команде, и всей команде в целом. Все понимают: у нас есть работа, и мы по-прежнему в этой борьбе.
Да, мы потеряли двух замечательных людей, включая Ника Дауда, двух отличных хоккеистов, важнейшие части нашей команды. Но в нашем составе по-прежнему много сильных игроков, которые способны выигрывать матчи в Национальной хоккейной лиге», – сказал Карбери.