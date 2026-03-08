  • Спортс
  • Карбери после 1:3 от «Бостона»: «Последние дни были тяжелыми для «Вашингтона». Мы потеряли 2 важнейших игроков, но у нас остались те, кто способен побеждать в НХЛ»
Карбери после 1:3 от «Бостона»: «Последние дни были тяжелыми для «Вашингтона». Мы потеряли 2 важнейших игроков, но у нас остались те, кто способен побеждать в НХЛ»

Карбери о «Вашингтоне»: последние дни были тяжелыми.

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери после поражения от «Бостона» (1:3) высказался о результатах в последних матчах и атмосфере в команде после обменов Джона Карлсона и Ника Дауда. 

«Не буду приукрашивать – последние два дня были чрезвычайно тяжелыми для команды. Сказать, что я видел много позитива и энергии, было бы неправдой. С другой стороны, я доверяю нашим лидерам, которые остаются в команде, и всей команде в целом. Все понимают: у нас есть работа, и мы по-прежнему в этой борьбе.

Да, мы потеряли двух замечательных людей, включая Ника Дауда, двух отличных хоккеистов, важнейшие части нашей команды. Но в нашем составе по-прежнему много сильных игроков, которые способны выигрывать матчи в Национальной хоккейной лиге», – сказал Карбери.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
что-то мне подсказывает, что после плохого окончания этого сезона и невыхода Вашингтона в плей-офф - могут и самого Карбери слить
Ответ Доля Кузьмин
что-то мне подсказывает, что после плохого окончания этого сезона и невыхода Вашингтона в плей-офф - могут и самого Карбери слить
Ты только понял? Посмотри данные самостоятельны, все тренеры годы уволены кроме пока что Карбюратора и почти вечного Бриндамора
А зачем вы потеряли лвух важнейших игроков??
Ответ Алексaндр Молодкин
А зачем вы потеряли лвух важнейших игроков??
Затем, что с пенсионером Карлсоном все равно ни в какой плей-офф не выйти было, и нужны драфт-пики для перестройки
Ответ barbarian1991
Затем, что с пенсионером Карлсоном все равно ни в какой плей-офф не выйти было, и нужны драфт-пики для перестройки
драфт пики это как мирошниченко?) или макмайкл нынешний?))) ну-ну)))
Карбюратор, так ты продул сезон в декабре-январе, когда бесполезного в атаке Дауда гонял по времени 2 центра, а Карлсон торговал лицом перед воротами, когда соперник из-под него забивал голы. Когда из Херши подымал кого угодно, только не центра, а потом мариновал их на лавке пол матча.
Ответ Igor T.
Карбюратор, так ты продул сезон в декабре-январе, когда бесполезного в атаке Дауда гонял по времени 2 центра, а Карлсон торговал лицом перед воротами, когда соперник из-под него забивал голы. Когда из Херши подымал кого угодно, только не центра, а потом мариновал их на лавке пол матча.
Задним умом можно говорить идеально верные вещи
Какой Плей-офф , ну какой 🥴🤔🥴🤔
Карьера слил валиков. Теперь и его сольют. Игры вообще никакой, тасование состава, ни одной ударной пятерки, большинства нет, защиты нет, команда переходит в нападение после перепасовок, быстрых атак вообще нет. Полный ноль везде
