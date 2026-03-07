Овечкин не набрал очков в матче с «Бостоном». У Александра 2 броска и 2 хита за 18:22 на льду
Александр Овечкин остался без очков в матче «Вашингтона» против «Бостона».
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (1:3).
40-летний россиянин сделал 2 броска в створ и исполнил 2 силовых приема за 18:22 на льду, закончив матч с полезностью минус 1.
В текущем сезоне на счету Овечкина 50 (24+26) очков в 64 играх.
Овечкин набрал очки только в 1 из 5 последних матчей – дубль против «Монреаля». У «Вашингтона» три поражения подряд
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
44 комментария
Вашики все. Мимо ПО. Теперь окончательно
так им этот плей-офф и не нужон, это ж герои регулярки, а в по каролина злая будет
по моему нику можно понять, кто Овечкин для меня и как я к нему отношусь, но соглашусь с комментом выше - этот сезон должен быть последним, как бы всем поклонникам этого не хотелось. ну просто балласт на льду, особенно заметно при игре в большинстве. Движения 0, работа в углах площадки минимальная, стоит на прямых ногах и ждет когда к нему придет шайба… Карьера легендарная, но всему есть конец
А другим игрокам Вашиков тоже пора заканчивать, учитывая, что Овечкин у них лучший бомбардир?
причем здесь другие игроки? Тот же Том Уилсон, Строум, и тд являются игроками одного калибра с Ови? ты бы еще сравнил статистику Ови и условного Дюхейма, по такой логике Саня может играть до 50+ лет и шакалить очки в пустые ворота или большинстве, ну а че, свои 15-20 очков полюбому наберет, чем он хуже Хендрикса Лапьера по очкам))
Пора заканчивать, пока окончательно в манекена не превратился. Очень люблю Ови🙏 но хватит уже 🤷
😬% на 90 давно уже манекен..
Надо еще сезон, как раз побьет Грека по всем голам и можно заканчивать.
а говорили что отдохнёт пока другие на олимпиаде коряжутся и потом всем покажет,а оно вот как получается
Дюбуа и Уилсон (-2), Протас Чикран, Овечкин (-1) , хотя Протас и Чикран поучаствовали в голевой комбинации, но виноват конечно Овечкин. Опять старик на своём горбу буратин не вытащил. 😁
Да…сезон close
