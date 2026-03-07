Овечкин не набрал очков в матче с «Бостоном». У Александра 2 броска и 2 хита за 18:22 на льду

Александр Овечкин остался без очков в матче «Вашингтона» против «Бостона».

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона » (1:3).

40-летний россиянин сделал 2 броска в створ и исполнил 2 силовых приема за 18:22 на льду, закончив матч с полезностью минус 1.

В текущем сезоне на счету Овечкина 50 (24+26) очков в 64 играх.

Овечкин набрал очки только в 1 из 5 последних матчей – дубль против «Монреаля». У «Вашингтона» три поражения подряд