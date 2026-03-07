  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Овечкин не набрал очков в матче с «Бостоном». У Александра 2 броска и 2 хита за 18:22 на льду
44

Овечкин не набрал очков в матче с «Бостоном». У Александра 2 броска и 2 хита за 18:22 на льду

Александр Овечкин остался без очков в матче «Вашингтона» против «Бостона».

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (1:3). 

40-летний россиянин сделал 2 броска в створ и исполнил 2 силовых приема за 18:22 на льду, закончив матч с полезностью минус 1.

В текущем сезоне на счету Овечкина 50 (24+26) очков в 64 играх. 

Овечкин набрал очки только в 1 из 5 последних матчей – дубль против «Монреаля». У «Вашингтона» три поражения подряд

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoНХЛ
logoБостон
logoВашингтон
logoАлександр Овечкин
44 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Вашики все. Мимо ПО. Теперь окончательно
Ответ Ккк_1116498071
Вашики все. Мимо ПО. Теперь окончательно
так им этот плей-офф и не нужон, это ж герои регулярки, а в по каролина злая будет
по моему нику можно понять, кто Овечкин для меня и как я к нему отношусь, но соглашусь с комментом выше - этот сезон должен быть последним, как бы всем поклонникам этого не хотелось. ну просто балласт на льду, особенно заметно при игре в большинстве. Движения 0, работа в углах площадки минимальная, стоит на прямых ногах и ждет когда к нему придет шайба… Карьера легендарная, но всему есть конец
Ответ ovie
по моему нику можно понять, кто Овечкин для меня и как я к нему отношусь, но соглашусь с комментом выше - этот сезон должен быть последним, как бы всем поклонникам этого не хотелось. ну просто балласт на льду, особенно заметно при игре в большинстве. Движения 0, работа в углах площадки минимальная, стоит на прямых ногах и ждет когда к нему придет шайба… Карьера легендарная, но всему есть конец
А другим игрокам Вашиков тоже пора заканчивать, учитывая, что Овечкин у них лучший бомбардир?
Ответ sportyara
А другим игрокам Вашиков тоже пора заканчивать, учитывая, что Овечкин у них лучший бомбардир?
причем здесь другие игроки? Тот же Том Уилсон, Строум, и тд являются игроками одного калибра с Ови? ты бы еще сравнил статистику Ови и условного Дюхейма, по такой логике Саня может играть до 50+ лет и шакалить очки в пустые ворота или большинстве, ну а че, свои 15-20 очков полюбому наберет, чем он хуже Хендрикса Лапьера по очкам))
Пора заканчивать, пока окончательно в манекена не превратился. Очень люблю Ови🙏 но хватит уже 🤷
Ответ Kazanest
Пора заканчивать, пока окончательно в манекена не превратился. Очень люблю Ови🙏 но хватит уже 🤷
😬% на 90 давно уже манекен..
Ответ Kazanest
Пора заканчивать, пока окончательно в манекена не превратился. Очень люблю Ови🙏 но хватит уже 🤷
Надо еще сезон, как раз побьет Грека по всем голам и можно заканчивать.
а говорили что отдохнёт пока другие на олимпиаде коряжутся и потом всем покажет,а оно вот как получается
Дюбуа и Уилсон (-2), Протас Чикран, Овечкин (-1) , хотя Протас и Чикран поучаствовали в голевой комбинации, но виноват конечно Овечкин. Опять старик на своём горбу буратин не вытащил. 😁
Да…сезон close
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Овечкин проводит 1555-й матч в регулярках НХЛ. Александр обошел Игинлу и занял чистое 16-е место в истории лиги, впереди Бернс и Лидстрем
7 марта, 18:55
Макдэвид первым выбил 100 очков в сезоне. Станет жертвой нового проклятья НХЛ?
27 февраля, 08:00
Овечкин, Малкин, Кучеров, Капризов, Панарин, Демидов, Бобровский в олимпийской сборной России по версии Ильи Воробьева. Из КХЛ экс-тренер ЦСКА выбрал только Шарипзянова
7 февраля, 18:30
Рекомендуем
Главные новости
Рендулич пьяным сел в самолет, его не взяли на выезд «Шанхая» (Павел Лысенков)
9 минут назад
НХЛ. «Бостон» примет «Лос-Анджелес», «Каролина» – «Питтсбург», «Флорида» сыграет с «Детройтом», «Тампа» – с «Коламбусом», «Миннесота» против «Юты»
19 минут назад
Александр Кожевников: «Надоела КХЛ, судейство там безобразное. Решил отдохнуть от лиги, на рыбалочку езжу в Пензу, получаю удовольствие от пенсии»
39 минут назад
КХЛ. ЦСКА сыграет с «Сочи», «Ак Барс» против «Спартака», «Амур» проиграл «Барысу»
48 минут назад
Владимир Крикунов: «Ротенберг возглавлял бы сборную России, если бы она играла на официальных турнирах. Любой тренер этого хочет. Плох солдат, который не мечтает стать генералом»
50 минут назад
Задоров о драках вратарей в НХЛ: «Я олдскульный. Если кто-то лезет к голкиперу – защитник должен этому человеку оторвать голову. Вратарь не должен сам этим заниматься»
56 минут назад
Ротенберг о работе менеджером СКА: «Не соглашусь с мнением, что я подавлял тренеров и мешал им. Вспомним и олимпийское золото России, и успехи клуба. Для победы важны все»
сегодня, 13:33
Кучеров, Маккиннон – кто еще? Вспомните пятерку лучших бомбардиров
сегодня, 13:30Тесты и игры
Арбитр Скугарев пожизненно отстранен от работы в хоккее. Он имитировал мастурбацию на фоне джерси СКА в комнате отдыха после матча ВХЛ
сегодня, 12:59Видео
Фридман о вратаре «Эдмонтона»: «Ходят слухи, что Джарри повздорил с товарищами по команде на тренировке. Тяжелый сезон для «Ойлерс»
сегодня, 12:25
Ко всем новостям
Последние новости
Дэйли об Овечкине: «Хотим, чтобы Алекс играл в НХЛ столько, сколько он сам захочет»
сегодня, 13:41
«Трактор» и «Т-Банк» в театре показали матч с «Металлургом». Оркестр исполнил «Черно-белый Танкоград» в классической интерпретации
сегодня, 13:23Фото
Акользин об играх в Шанхае: «В Москве и Петербурге тоже много добрых людей, но в Китае с особенной теплотой относятся к иностранцам»
сегодня, 12:53
Андриевский после 0:3 от «Барыса»: «Если есть малейший шанс на плей-офф, надо бороться. Не все от нас зависит, но надо делать те вещи, на которые можем влиять»
сегодня, 12:46
Кравец после 3:0 с «Амуром»: «Хорошая коллективная победа. Сезон не закончен, надо играть до конца, профессионально подходить к делу»
сегодня, 12:38
Задоров о показателе полезности: «Серьезно к этому отношусь. В голове всегда слова Саттера, он ненавидел минусовых игроков. Для него плохо, если защитник по карьере «в минусе»
сегодня, 11:54
Панарин разделил 10-е место в истории НХЛ по очкам в овертаймах с Годро и Элиашем – по 37 баллов
сегодня, 11:16
Щитов про правило трех секунд: «Неоправданное и никчемное. Когда вернемся на международную арену, придется перестраиваться»
сегодня, 10:59
Пустозеров травмировал Денисенко на раскатке «Ак Барса» («Бизнес Online»)
сегодня, 09:55
33-летняя блогер Карина Кросс стала невестой 22-летнего хоккеиста Рудаковского. Участник «Ледникового периода» сделал предложение во время матча КХЛ
сегодня, 09:25Фото
Рекомендуем