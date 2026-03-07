Гавриков забил в 3 матчах подряд. У защитника «Рейнджерс» 12+13 в 62 играх сезона

Владислав Гавриков отметился голом в третьем матче подряд.

Защитник «Рейнджерс » Владислав Гавриков отметился заброшенной шайбой в матче против «Нью-Джерси » (2:1 , перерыв).

Это третий гол россиянина в 3 последних матчах. Ранее он забил в ворота «Торонто » (6:2) и «Коламбуса » (4:5 ОТ).

Теперь на счету Гаврикова 25 (12+13) очков в 62 играх сезона при полезности минус 12.