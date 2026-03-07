Видео
Гавриков забил в 3 матчах подряд. У защитника «Рейнджерс» 12+13 в 62 играх сезона

Владислав Гавриков отметился голом в третьем матче подряд.

Защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков отметился заброшенной шайбой в матче против «Нью-Джерси» (2:1, перерыв). 

Это третий гол россиянина в 3 последних матчах. Ранее он забил в ворота «Торонто» (6:2) и «Коламбуса» (4:5 ОТ). 

Теперь на счету Гаврикова 25 (12+13) очков в 62 играх сезона при полезности минус 12. 

