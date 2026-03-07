Гавриков забил в 3 матчах подряд. У защитника «Рейнджерс» 12+13 в 62 играх сезона
Владислав Гавриков отметился голом в третьем матче подряд.
Защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков отметился заброшенной шайбой в матче против «Нью-Джерси» (2:1, перерыв).
Это третий гол россиянина в 3 последних матчах. Ранее он забил в ворота «Торонто» (6:2) и «Коламбуса» (4:5 ОТ).
Теперь на счету Гаврикова 25 (12+13) очков в 62 играх сезона при полезности минус 12.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
когда в твоей команде начинает регулярно забивать гавриков, значит нападение твоей команды надо разгонять
Отгадайте кому место Панарина в раздевалке досталось?🧐
