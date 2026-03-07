  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Дементьев про 1000 матчей у Плотникова в КХЛ: «Серьезное достижение. Нужно быть железным человеком для такого результата»
Дементьев про 1000 матчей у Плотникова в КХЛ: «Серьезное достижение. Нужно быть железным человеком для такого результата»

Дементьев о 1000-м матче Плотникова в КХЛ: нужно быть железным человеком.

Агент Алексей Дементьев, представляющий интересы 35-летнего форварда СКА Сергея Плотникова высказался о достижении хоккеистом отметки в 1000 матчей в Fonbet КХЛ. 

– 1000 матчей – очень серьезное достижение. Нужно еще не забывать, что Сергей определенное время провел в Северной Америке. Нужно быть железным человеком, чтобы добиться такого результата.

– Реально ли Плотникову добраться до более внушительной отметки, учитывая возраст?

– Сергей очень серьезно следит за организмом в плане восстановления, подготовки к матчам, это залог долголетия в этом достаточно травматичном виде спорта. Загадывать по количеству матчей сложно, но Сергей однозначно приложит максимум усилий, чтобы продолжать играть, радовать болельщиков и помогать команде, – заявил Дементьев.

У Плотникова 1000 матчей в КХЛ. Только Шипачев, Бирюков и Каблуков достигли этой отметки до форварда СКА

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
