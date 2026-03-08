Гребенкин сделал передачу в матче с «Питтсбургом». У него 13 очков в 48 играх
Гребенкин сделал передачу в матче с «Питтсбургом».
Форвард «Филадельфии» Никита Гребенкин сделал передачу в матче с «Питтсбургом» (4:3 Б).
Россиянин набрал 13-е (4+9) очко в сезоне, всего он провел 48 игр.
Сегодня за 10:30 (0:08 – в большинстве) у Гребенкина ни одного броска в створ ворот, 1 силовой прием, полезность – «плюс 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
