Гребенкин сделал передачу в матче с «Питтсбургом». У него 13 очков в 48 играх

Гребенкин сделал передачу в матче с «Питтсбургом».

Форвард «Филадельфии» Никита Гребенкин сделал передачу в матче с «Питтсбургом» (4:3 Б).

Россиянин набрал 13-е (4+9) очко в сезоне, всего он провел 48 игр.

Сегодня за 10:30 (0:08 – в большинстве) у Гребенкина ни одного броска в створ ворот, 1 силовой прием, полезность – «плюс 1».