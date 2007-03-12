Александр Хохлачев: «На нас нет никакого давления. «Спартак» не фаворит в серии с ЦСКА»

Нападающий «Спартака» Александр Хохлачев дал комментарий в преддверии старта серии первого раунда плей-офф против .

«Все отлично, мы готовимся к плей-офф. Знаем, что ЦСКА – хороший соперник.

На нас нет никакого давления. Это плей-офф, и все ребята это понимают. Будем играть в каждом матче на максимуме.

Мы понимаем, что ЦСКА – сильный соперник, так что будем стараться и биться. Тренировка прошла в штатном режиме. Мы потренировались, сейчас поедем в гостиницу отдыхать и готовиться к игре.

Понятно, что мы не фавориты в этой серии, поэтому нам где-то будет легче. Каждая команда в плей-офф хочет выиграть и будет биться и отдаваться.

Все ребята должны справиться с давлением и показать свой максимум», – сказал Хохлачев.