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    Александр Хохлачев: «На нас нет никакого давления. «Спартак» не фаворит в серии с ЦСКА»

    Теги ЦСКА Спартак КХЛ Кубок Гагарина Александр Хохлачев

    Нападающий «Спартака» Александр Хохлачев дал комментарий в преддверии старта серии первого раунда плей-офф против ЦСКА.

    «Все отлично, мы готовимся к плей-офф. Знаем, что ЦСКА – хороший соперник.

    На нас нет никакого давления. Это плей-офф, и все ребята это понимают. Будем играть в каждом матче на максимуме.

    Мы понимаем, что ЦСКА – сильный соперник, так что будем стараться и биться. Тренировка прошла в штатном режиме. Мы потренировались, сейчас поедем в гостиницу отдыхать и готовиться к игре.

    Понятно, что мы не фавориты в этой серии, поэтому нам где-то будет легче. Каждая команда в плей-офф хочет выиграть и будет биться и отдаваться.

    Все ребята должны справиться с давлением и показать свой максимум», – сказал Хохлачев.

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