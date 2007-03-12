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    Артем Лукоянов о том, что «Ак Барс» называют фаворитом Востока: «Это полная ерунда»

    Теги Ак Барс Амур КХЛ Кубок Гагарина Артем Лукоянов

    Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов поделился мыслями перед стартом серии первого раунда плей-офф с «Амуром».

    – Хочу всех поздравить с началом плей-офф, сейчас начинается все самое интересное.

    Слабых команд нет, плюс у нас соперник такой непростой, даже не говоря о перелетах. Они отлично играют дома, цепляются со всеми командами, в плей-офф будут злее.

    Постараемся забивать первыми, чтобы не отыгрываться, не нервничать. Ждем завтрашнего дня.

    – Можете рассказать о сильных сторонах хабаровчан?

    – Не могу ничего сказать, такие же ребята, как мы, сделаны из мяса и костей. Соперника нельзя недооценивать, относимся к ним с уважением.

    – Четыре игры за пять дней: насколько это тяжело?

    – Раз у нас такой календарь, нас тренеры готовят. Мы отдохнули и поработали, никуда от этого не денешься.

    – Все называют вас фаворитом Востока.

    – Да это ерунда, вчера тоже слышал это в новостях. Я никогда такому не верю, любой может выиграть, – заявил Лукоянов.

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