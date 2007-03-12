Артем Лукоянов о том, что «Ак Барс» называют фаворитом Востока: «Это полная ерунда»

Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов поделился мыслями перед стартом серии первого раунда плей-офф с «Амуром».
– Хочу всех поздравить с началом плей-офф, сейчас начинается все самое интересное.
Слабых команд нет, плюс у нас соперник такой непростой, даже не говоря о перелетах. Они отлично играют дома, цепляются со всеми командами, в плей-офф будут злее.
Постараемся забивать первыми, чтобы не отыгрываться, не нервничать. Ждем завтрашнего дня.
– Можете рассказать о сильных сторонах хабаровчан?
– Не могу ничего сказать, такие же ребята, как мы, сделаны из мяса и костей. Соперника нельзя недооценивать, относимся к ним с уважением.
– Четыре игры за пять дней: насколько это тяжело?
– Раз у нас такой календарь, нас тренеры готовят. Мы отдохнули и поработали, никуда от этого не денешься.
– Все называют вас фаворитом Востока.
– Да это ерунда, вчера тоже слышал это в новостях. Я никогда такому не верю, любой может выиграть, – заявил Лукоянов.