Артем Лукоянов о том, что «Ак Барс» называют фаворитом Востока: «Это полная ерунда»

Нападающий Артем Лукоянов поделился мыслями перед стартом серии первого раунда плей-офф с .

– Хочу всех поздравить с началом плей-офф, сейчас начинается все самое интересное.

Слабых команд нет, плюс у нас соперник такой непростой, даже не говоря о перелетах. Они отлично играют дома, цепляются со всеми командами, в плей-офф будут злее.

Постараемся забивать первыми, чтобы не отыгрываться, не нервничать. Ждем завтрашнего дня.

– Можете рассказать о сильных сторонах хабаровчан?

– Не могу ничего сказать, такие же ребята, как мы, сделаны из мяса и костей. Соперника нельзя недооценивать, относимся к ним с уважением.

– Четыре игры за пять дней: насколько это тяжело?

– Раз у нас такой календарь, нас тренеры готовят. Мы отдохнули и поработали, никуда от этого не денешься.

– Все называют вас фаворитом Востока.

– Да это ерунда, вчера тоже слышал это в новостях. Я никогда такому не верю, любой может выиграть, – заявил Лукоянов.