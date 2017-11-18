Ковальчук побил рекорд КХЛ по количеству хет-триков в гостевых матчах

Нападающий СКА Илья Ковальчук после игры с «Куньлунем» (8:1) установил рекорд по количеству хет-триков в гостевых матчах.

Форвард с шестью гостевыми хет-триками обошел нападающего магнитогорского «Металлурга» (5).

По количеству хет-треков в регулярных чемпионатах Ковальчук сравнялся с Мозякиным (7) и вышел на второе место. По этому показателю лидирует форвард Найджел Доус (9).