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    Ковальчук побил рекорд КХЛ по количеству хет-триков в гостевых матчах

    Теги Металлург Мг СКА Сергей Мозякин Илья Ковальчук Найджел Доус КХЛ Барыс

    Нападающий СКА Илья Ковальчук после игры с «Куньлунем» (8:1) установил рекорд КХЛ по количеству хет-триков в гостевых матчах.

    Форвард с шестью гостевыми хет-триками обошел нападающего магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина (5).

    По количеству хет-треков в регулярных чемпионатах Ковальчук сравнялся с Мозякиным (7) и вышел на второе место. По этому показателю лидирует форвард «Барыса» Найджел Доус (9).

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