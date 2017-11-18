Ковальчук побил рекорд КХЛ по количеству хет-триков в гостевых матчах
Нападающий СКА Илья Ковальчук после игры с «Куньлунем» (8:1) установил рекорд КХЛ по количеству хет-триков в гостевых матчах.
Форвард с шестью гостевыми хет-триками обошел нападающего магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина (5).
По количеству хет-треков в регулярных чемпионатах Ковальчук сравнялся с Мозякиным (7) и вышел на второе место. По этому показателю лидирует форвард «Барыса» Найджел Доус (9).
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