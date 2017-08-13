Белые националисты использовали лого «Детройта» на марше в Виргинии

и «Детройт» осудили использование эмблемы «Ред Уингс» на марше белых националистов в городе Шарлоттсвилл в Виргинии.

Эмблему хоккейного клуба можно было увидеть на предметах, которые несли участники акции. В своем заявлении отметил, что изучает возможность обращения в суд в связи с неподобающим использованием клубного логотипа. НХЛ также заявила, что примет все необходимые меры, чтобы использование логотипа клуба было остановлено.

Появление эмблемы хоккейного клуба на марше связывают с тем, что в Мичигане базируется белая националистическая группировка Detroit Right Wings, использующая такую же эмблему.

Во время марша случился инцидент с летальным исходом. Группа граждан протестовала против акции националистов. В протестующих въехал автомобиль. В результате как минимум один человек погиб, еще 19 пострадали.

Националисты организовали акцию в связи с тем, что город решил избавиться от памятника генералу Роберту Эдварду Ли, который воевал на стороне Конфедерации во время Гражданской войны.

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