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    Кросби 5-м среди действующих игроков забил 50 голов в Кубке Стэнли

    Теги Питтсбург Кубок Стэнли Яромир Ягр Сидни Кросби Мариан Госса Хенрик Зеттерберг Патрик Марло видео НХЛ

    Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби в игре первого раунда Кубка Стэнли с «Коламбусом» (4:1, счет в серии – 2-0) забросил шайбу, сделал две голевые передачи и был признан первой звездой матча.

    Канадец стал 57-м в истории игроком, забившим 50 голов в плей-офф, и 5-м – среди действующих хоккеистов вслед за Марианом Госсой (52 шайбы), Хенриком Зеттербергом (57), Патриком Марло (65) и Яромиром Ягром (78).

    Среди игроков в истории «Питтсбурга» Кросби по-прежнему занимает 3-е место, уступая Ягру (65 голов в плей-офф) и Марио Лемье (76).

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