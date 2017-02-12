Во заключительных матчах Шведских игр сборная России сыграет с Чехией, Швеция будет противостоять Финляндии.

Евротур

Шведские игры

2-й тур

Положение команд: Россия – 6 (2), Швеция – 3 (2), Чехия – 3 (2), Финляндия – 0 (2).

Евротур: Россия – 21 очко (8 матчей), Чехия – 12 (8), Швеция – 9 (8), Финляндия – 6 (8).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Шведских игр

Статистика Шведских игр