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    Евротур. Шведские игры. Россия сыграет с Чехией, Швеция против Финляндии

    Теги Евротур сборная России результаты сборная Швеции сборная Финляндии сборная Чехии Шведские игры

    Во заключительных матчах Шведских игр сборная России сыграет с Чехией, Швеция будет противостоять Финляндии. 

    Евротур

    Шведские игры

    2-й тур

    Россия – Чехия
    Дата проведения
    12 февраля, 14.00, «Scandinavium»
    Онлайн матча Видео
    Швеция – Финляндия
    Дата проведения
    12 февраля, 17.30, «Scandinavium»
    Онлайн матча Видео

    Положение команд: Россия – 6 (2), Швеция – 3 (2), Чехия – 3 (2), Финляндия – 0 (2).

    Евротур: Россия – 21 очко (8 матчей), Чехия – 12 (8), Швеция – 9 (8), Финляндия – 6 (8).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Календарь Шведских игр

    Статистика Шведских игр

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