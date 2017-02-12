Евротур. Шведские игры. Россия сыграет с Чехией, Швеция против Финляндии
Во заключительных матчах Шведских игр сборная России сыграет с Чехией, Швеция будет противостоять Финляндии.
Евротур
Шведские игры
2-й тур
- Дата проведения
- 12 февраля, 14.00, «Scandinavium»
- Дата проведения
- 12 февраля, 17.30, «Scandinavium»
Положение команд: Россия – 6 (2), Швеция – 3 (2), Чехия – 3 (2), Финляндия – 0 (2).
Евротур: Россия – 21 очко (8 матчей), Чехия – 12 (8), Швеция – 9 (8), Финляндия – 6 (8).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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