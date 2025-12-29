«Тампа» добавила Макдону в список травмированных. У защитника обострение повреждения, из-за которого он пропустил 1,5 месяца

«Тампа» добавила Макдону в список травмированных.

36-летний защитник Райан Макдона добавлен «Тампой » в список травмированных.

У хоккеиста обострилось повреждение, из-за которого он не играл с 10 ноября по 18 декабря. После возвращения он провел 3 матча.

Отмечается, что состояние защитника с трудом поддается оценке. Информация о сроках его восстановления появится позже.

В текущем сезоне Макдона провел 18 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 8 (4+4) очка при полезности «плюс 1».

Макдона продлил контракт с «Тампой» на 3 года. Кэпхит – 4,1 млн долларов