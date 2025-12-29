  • Спортс
Крикунов о лучшем тренере в КХЛ: «Разин, наверное. Он выиграл Кубок Гагарина год назад, в этом сезоне снова уверенно идет на 1-м месте, команда хорошо играет»

Владимир Крикунов назвал лучшего тренера в КХЛ.

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов назвал лучшего тренера в Фонбет Чемпионате КХЛ. 

«Наверное, Разин. Во-первых, он выиграл Кубок Гагарина год назад.

В прошлом году у него был не очень такой год, а в этом году он снова идет уверенно на первом месте, снова у него команда хорошо играет», — заявил Крикунов.

Разин возглавляет «Металлург» с 2023 года и выиграл вместе с командой Кубок Гагарина в 2024 году.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
