Батраков получил от Радулова свитер ХК «Локомотив»: «Александр, спасибо – это ценный для меня подарок. Папа повесит на стену. Если нужна моя футболка, обязательно отправлю»

Радулов подарил Батракову свитер ХК «Локомотив».

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов подарил игровой свитер футболисту железнодорожников Алексею Батракову.

«Реально? Прикольно, еще и с автографом. Мне говорили, что он вообще свои футболки не раздает. Он знал, что для меня?

Помню, когда года 3 или 4 назад приезжал в Орехово, играл там в хоккей на обычной коробке. У друга была футболка хоккейного ЦСКА. Я тогда играл в ней, но сейчас у меня есть локомотивская. Правда, размерчик не прямо мой, но спасибо.

Топ. Приятно. Это для меня ценный подарок. Я думаю, будет висеть дома где-нибудь рядом с моими футболками. Папа повесит на стену.

Александр, спасибо большое. Если нужна моя футболка, обязательно отправлю», – сказал Батраков.

20-летний Батраков забил 11 голов и сделал 6 передач в 17 матчах Мир РПЛ, у 39-летнего Радулова 36 (18+18) очков в 40 матчах регулярки FONBET КХЛ.

