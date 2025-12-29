Плющев о спортсмене года: «Овечкин выступает в НХЛ. Лучших нужно выбирать из тех, кто выступает за Россию или внутри России – пловцы, дзюдоисты, боксеры»

Плющев о спортсмене года: нужно выбирать из тех, кто выступает внутри России.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о выборе лучшего спортсмена России.

«Если выбирать спортсмена года в России, то по идее логично выбирать среди российского контингента. Речь тут можно идти о наших замечательных пловцах, дзюдоистах, боксерах, которые недавно выиграли множество золотых наград, причем сделали это с флагом и гимном.

Саша Овечкин выступает в НХЛ, где добился великолепных результатов, но я все же считаю, что лучших спортсменов страны нужно выбирать из тех, кто выступает за Россию или внутри России», – сказал Плющев.

