Вячеслав Фетисов: «Бобровский – лучший вратарь отечественного хоккея. Выиграть два Кубка Стэнли подряд – дорогого стоит. Я его фанат, желаю третьей победы подряд»

Вячеслав Фетисов: Бобровский – лучший вратарь отечественного хоккея.

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением о вратаре «Флориды » Сергее Бобровском .

«Считаю Бобровского лучшим вратарем отечественного хоккея. Выиграть два Кубка Стэнли подряд – это дорогого стоит. Это вратарская победа. Это признают и специалисты, и партнеры, и соперники.

Я фанат Бобровского и буду болеть за него, желать ему третьей победы подряд. С его характером, упорством и талантом это вполне возможно», – сказал Фетисов.

