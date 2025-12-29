Фетисов о «Витязе»: «Это была своеобразная команда со своим характером и историей. Обидно, когда уходит клуб, который стоял у истоков КХЛ»

Вячеслав Фетисов высказался об исключении «Витязя» из числа участников КХЛ.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался об уходе «Витязя » из Фонбет Чемпионата КХЛ.

— Этим летом был закрыт «Витязь». Потеря ли это для КХЛ?

— Это была своеобразная команда со своим характером и историей. Обидно, когда уходит клуб, который стоял у истоков лиги.

Пока у нас не созданы страховые условия, чтобы поддерживать клубы, которые по финансовым причинам не могут продолжать выступление. В любом случае, «Витязь» навсегда останется частью истории КХЛ, – сказал Фетисов.