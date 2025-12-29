  • Спортс
  • МЧМ-2026. Швеция сыграет с Германией, Финляндия – с Чехией, США – со Словакией, Канада против Дании
МЧМ-2026. Швеция сыграет с Германией, Финляндия – с Чехией, США – со Словакией, Канада против Дании

В США пройдут очередные матчи МЧМ-2026.

На групповом этапе МЧМ-2026 сборная Швеции сыграет с Германией, Финляндия – с Чехией, США примут Словакию, Канада встретится с Данией.

Молодежная сборная России не участвует в турнирах с 2022 года.

МЧМ-2026

Группа А

Группа В

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь МЧМ-2026

Таблица МЧМ-2026

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
