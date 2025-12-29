МЧМ-2026. Швеция сыграет с Германией, Финляндия – с Чехией, США – со Словакией, Канада против Дании
В США пройдут очередные матчи МЧМ-2026.
На групповом этапе МЧМ-2026 сборная Швеции сыграет с Германией, Финляндия – с Чехией, США примут Словакию, Канада встретится с Данией.
Молодежная сборная России не участвует в турнирах с 2022 года.
МЧМ-2026
Группа А
Группа В
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
