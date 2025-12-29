Максим Афиногенов: «Рекорд Овечкина – главное событие в 2025 году. Это историческое достижение для всего российского и мирового спорта»
Максим Афиногенов назвал Александра Овечкина спортсменом года.
Чемпион мира по хоккею Максим Афиногенов назвал форварда «Вашингтона» Александра Овечкина спортсменом года.
В апреле Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам (894) в регулярных чемпионатах НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги. На данный момент на счету Овечкина 912 шайб.
«Спортсменом всего года по праву можно назвать Александра Овечкина. Нападающий «Вашингтона» обновил вечный рекорд НХЛ по голам в истории регулярных чемпионатов.
Рекорд Овечкина – главное событие в 2025 году. Это историческое достижение для всего российского и мирового спорта», – сказал Афиногенов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
