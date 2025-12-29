Вячеслав Быков: «Не знаю, буду ли смотреть Олимпиаду. Скорее всего, нет. Если я и наблюдал за Играми, то делал это из-за наших спортсменов, а сейчас их толком не будет»
Вячеслав Быков высказался о том, будет ли смотреть ОИ-2026.
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков высказался о том, будет ли смотреть Олимпиаду-2026.
Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля. Российские хоккеисты не были допущены до соревнований.
«Пока даже не знаю, буду ли смотреть Олимпиаду в Италии. Скорее всего, нет.
Если я и наблюдал за Олимпиадой, то делал это из-за наших спортсменов. А сейчас их толком не будет, к сожалению», – заявил Быков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: LiveResult
