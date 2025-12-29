  • Спортс
  Черкас о том, что у СКА нет первого номера: «Меня это немножко убивает. Бесконечная ротация приводит к результатам как с «Сочи», это кошмар, позор»
Черкас о том, что у СКА нет первого номера: «Меня это немножко убивает. Бесконечная ротация приводит к результатам как с «Сочи», это кошмар, позор»

Сергей Черкас высказался о ситуации с вратарями в СКА.

‎Бывший тренер вратарей СКА Сергей Черкас высказался о ситуации с первым номером в клубе.

‎В текущем сезоне у вратарей Сергея Иванова и Артемия Плешкова по 14 матчей, у Егора Заврагина – 12 игр. 

– Вас удивляет, что прошло пол-сезона в КХЛ, а у СКА нет первого номера?

– Меня не просто это удивляет, меня это, честно говоря, немножко убивает. Во-первых, ни в НХЛ, ни в КХЛ, думаю, что и в Европе тоже, нет команды, которая играет в три вратаря. Третий вратарь используется только тогда, когда есть травма у одного из вратарей.

Вот такая бесконечная ротация приводит к результатам как с «Сочи» (4:8). Я не знаю, кто за это отвечает. Там работают взрослые люди, есть же определенные правила. В сегодняшней ситуации СКА хочет нам преподнести, что использует трех вратарей. Эта непонятная ротация: угадали, не угадали с вратарем.

Не знаю, кто этим руководит, кто там такой умный мудрец, который хочет увидить всех в КХЛ. По факту, поэтому и есть такие перепады. Вчерашний матч с «Сочи», это кошмар, это и позор. 

– Кто из вратарей СКА выглядит предпочтительнее?

– По большому счету сильнее должен быть Иванов. Он в ряде матчей это доказывал. Если играет Заврагин, то он должен играть постоянно, чтобы быть в тонусе. Ему нужна постоянная игровая практика. И огромное терпение руководства, даже играя постоянно, он все равно будет ошибаться, потому что он молодой парень.

Что касается Плешкова, это человек, который может играть настолько здорово, что покажется, что он приближается к Третьяку, но на следующий день он может сыграть настолько слабо, что никто не сможет этого объяснить.

‎– Нужен ли СКА опытный вратарь вместо кого-то из них?

– Этот вопрос стоял еще в прошлом году, когда необходимо было укреплять вратарскую линию. Руководство хотело взять Фукале, но оно было уволено. Фукале попал в минское «Динамо».

Я не говорю, что нужен конкретно Фукале. Я говорю о тенденции. Вратарь – это давно 70 процентов от успеха команды. Если у тебя играет вратарь, то ты будешь находиться в верхней части таблицы. Пример тому, тот же Исаев в «Локомотиве». Он держит планку на протяжении многих лет. Там где хорошо играет вратарь, команда выигрывает.

Серебряков в «Авангарде» тот же. Да, у него бывают срывы. Никто не говорит, что вратарь должен играть идеально, так не бывает, – сказал Черкас.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт день за днем»
