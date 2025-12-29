НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Флоридой», «Каролина» против «Рейнджерс», «Колорадо» примет «Лос-Анджелес», «Вегас» встретится с «Миннесотой»
30 декабря пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.
В регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон» в гостях сыграет с «Флоридой», «Каролина» встретится с «Рейнджерс», «Колорадо» примет «Лос-Анджелес», «Вегас» будет противостоять «Миннесоте».
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс”
