НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Флоридой», «Каролина» против «Рейнджерс», «Колорадо» примет «Лос-Анджелес», «Вегас» встретится с «Миннесотой»

30 декабря пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.

В регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон » в гостях сыграет с «Флоридой», «Каролина » встретится с «Рейнджерс », «Колорадо » примет «Лос-Анджелес», «Вегас » будет противостоять «Миннесоте».

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.

